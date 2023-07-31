詠麗生技攜手農科院 開啟ESG永續美妝新紀元

以高效「微生物科技」與先進「包覆技術」，全面提升肌膚健康力

詠麗生技搶先永續美妝新科技，打造一永續生態圈，今年於亞洲最具影響力的生技大展，以科研、永續和共創三大視角，同時在展場舉辦創新技術發表會，特別邀請農業科技研究院的王志鵬博士和詠麗生化科技的林雍陞博士，首次公開分享最新的科研技術，解開大家最想突破的產品問題: 如何提高肌膚對美妝保養品的吸收效率? 同時將ESG永續價值融入美妝產品的開發中。

攜手農科院創新微生物科技與包覆技術

詠麗與農科院攜手合作，研發出高效「微生物科技」與先進「包覆技術」，這項原料及技術不只對肌膚有極大好處，同時也符合多項的SDGs永續發展目標。高活性及高安全性的EGF原料，再加上詠麗獨創的Niosome包覆技術，則可以完美搭配，開發出高活性、好吸收、高安全性的美妝保養品，而目前這項技術正在申請專利中。

EGF在美妝應用非常多元，能夠改善皮膚彈性與抑制油脂分泌量，更是加速醫美術後傷口修復之重要關鍵。第二代創新技術EGF美麗肌因工程，如同AI智慧工廠，利用枯草桿菌自體輸送系統，能夠大量生產細胞外EGF，並且簡化純化工序，相較於第一代以大腸桿菌培養的細胞，活性高出250倍，且安全性更高，改善了第一代大腸桿菌細胞工廠活性低且內毒素容易致敏的兩大痛點。

這項創新技術符合SDGs的六項目標，包括枯草桿菌製程採用了乾淨且環保的科技和工業製程，為水資源的永續管理 (6/14)和永續工業(9)做出了重要貢獻。同時運用科研技術發酵能夠達成綠地保育(15)，提升250倍的高效活性更近一步促進肌膚的健康度(3)，透過科研端的責任生產(12)，提供美妝圈更友善高效的原料，不僅帶來了對肌膚健康的全面提升，同時也為環境保護和可持續發展作出了積極貢獻！

對肌膚好，也要兼顧永續發展

詠麗認為，在創新技術不斷發展的同時，我們的目標不只是要帶來更有效的產品，對肌膚帶來更多的好處，同時也要兼顧永續發展，才能讓我們的未來生活更美好。詠麗獨創新一代Niosome(類脂質體)的包覆技術，經工研院的經皮穿透技術進行經皮透穿透率的分析，仿生皮與人體表皮結構極為相似，不使用動物性材料，並符合全球化妝品法規的不執行動物實驗。Niosome包覆技術有如此高效的經皮穿透能力有兩個原因，第一，由於雙層類細胞膜的結構，展現出強親膚性，可以幫助活性成份穿過皮脂層，第二奈米級的大小加上強韌的雙層膜，可幫助Niosome進入角質層，如此就可以讓活性成份快速的穿過皮膚屏障，經皮穿透的效率也就大幅提升。

這項獨家的專利技術，它不僅帶來了對肌膚的好處還符合全球永續發展目標SDGs！ 獨家創新技術，雙層類細胞膜的結構(SDGs9) ，展現出強親膚性，提升肌膚的吸收效力(SDGs3)，詠麗生技秉持責任生產(SDG12)為客戶帶來更有效力的產品。

詠麗生技不只專注於創新，運用科研技術提升產品效力，同時友善地球環境！