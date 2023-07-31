亞洲生技展 農科園區館13家進駐廠商攜手秀新品

位於屏東的農業科技園區是全台唯一以農業為主軸的科技園區，也是全球唯一成型的農業科技產業聚落，開園迄今共匯聚117家農企業進駐，帶動152億元的投資額及超過2,700多位的就業人口，產品行銷全球30餘個國家，在國際市場中逐漸嶄露頭角。

農業科技園區聚焦天然物、淨零循環、生技服務、農業設施等潛力產業，進駐企業與區外上下游業者串聯供應鏈，發揮群聚綜效，展現園區磁吸效應。

針對2023年亞洲生技大展，園區特邀集13家進駐企業以「TopLink商機無限」為主軸，規劃「農科園區館」展出農企業研發成果及產品，展現農業科技高值化，以及邁向農業循環經濟、永續發展的新契機。

本次農科園區館13家展出企業有：珍果生技-諾利發酵濃縮粉、專利高利用率薑黃素發酵細粉；活那凌生技-漱口水、牙膏、口腔噴劑；達諾生技-高純度EPA95%、魚油及原料代工生產專業技術；天明製藥-單、複方科學中藥及濃縮丸劑、OTC產品、草本萃保健食品等；正鴻農業生技-艸研冷製液態皂；峰漁公司-漁電共生全方位養殖配套服務、水產病原快速檢測試劑、魚苗選育、魚貝類省工分篩機具、養殖用益生菌研發等；國基生技-蔬果酵素液、酵素糖；光晟生技-功能性益生菌產品及代工、樟芝及蛹蟲草微粒劑型產品、各種保健食品原料微粒劑型開發；永新生醫-康定酵素植萃洗沐及保養產品；杏農生技-益生菌、膠原蛋白；綠冠翔生技-黃金蟲草相關產品、水果酵素；亞美果企業-天然洗髮、染髮、養髮產品；興藝峰生技農業則展出天癒仿生農法系統技術及蔬果酵素/酒品/花草茶/糙米原漿/糙米堅果酥等產品。

「農科園區館」展出農企業研發成果及產品，展現農業科技高值化，以及邁向農業循環經濟、永續發展的新契機。圖／農科園區提供

農科園區主任謝勝信表示，園區位於南二高交流道下，不僅交通便捷、景觀優美，各項公共建設及生活機能完善，並提供完善檢疫、檢驗、通關、物流、轉運一條龍服務，園區第一期233公頃土地進駐率已近滿租，第二期165公頃進駐率也已超過三成。

農業科技園區聚焦天然物、淨零循環、生技服務、農業設施等產業，並與區外上下游業者串聯供應鏈，發揮群聚效應。圖／農科園區提供

謝勝信強調，農科園區肩負發展農業科技產業的使命，不僅在提升農業生產技術，並以完善的產業供應鏈、創新的研發計畫，以及產學合作輔導等優勢，吸引國內外大廠進駐，更透過建構上下游供應鏈、周邊農民契作，提升農民收入並吸引年輕人回鄉務農，帶動台灣農業永續發展。