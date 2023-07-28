勝昌製藥秀新漢茶 生技展滿額抽現金

2023 亞洲美容保養．生技保健大展於7月27至30日在南港展覽館1館1樓盛大展出。台灣科學中藥權威品牌勝昌製藥在 I 區 208 攤位，以「延續承繼不泥古，創新不離宗」 的企業理念，今年重金打造復古茶餐廳風格，襯托臺灣早期漢茶產業的老時光，不僅展現漢方堅忍不拔的產業精神，也映照持續守護民眾健康的角色。

勝昌製藥公司總經理李威著（右三）與員工於生技展合影。圖／業者提供

新冠疫情襲捲全球已近四年，國內染疫累積人數更是突破百萬，其中又以國家中醫藥研究所研發的抗疫中藥 「臺灣清冠一號」 備受國人青睞，至今已讓數萬民眾重獲健康。勝昌製藥是臺灣清冠一號國內 13 家核准中藥廠之一，也是國內首家通過三階段確效查核中藥廠，更是創立北臺灣第一家中藥觀光工廠「勝昌中草藥探索館」，其結合知識傳承、教育及親子共遊，以最高品質的製藥水準，提供最優質的漢方製劑守護您全家人的健康。

2023 年亞洲生技大展，勝昌製藥以「居家生活有漢方，健康防護在勝昌」為主題，結合草本保健及食療併補，研發多款漢茶，包含防禦小金人(禦品茶)、元氣大法師(正氣茶)、防禦後魔術師(冠青茶)、輕濕俏美人(輕怡茶)、夜貓超人(朝氣茶)等，及MAMORI軟喉糖、蜂膠晶柔皂、燕皙洗髮精及沐浴露、通骨活絡貼布、一條根精油貼布等。以草本為底蘊，簡單照護您全家人的生活起居；以食品、藥品雙重檢驗，讓您使用後健康無負擔。同時，勝昌保健品也在全台屈臣氏通路販售中，並於各網路及實體門市皆期間限定優惠，買越多荷包省越多！

以下提供勝昌製藥生技展優惠方案，讓您與健康零距離：(1)勝昌漢茶任選買2送1。(2)朝氣茶消費滿3盒，原價NT$840/盒，展場價NT$500元。(3)勝昌超人氣食品仙楂丸，買6送1；MAMORI軟喉糖買3送1。(4)漢方美顏專科守護者，燕皙蜂膠控油洗髮精、燕窩水潤沐浴露買1送1。(5) 人氣保健品勝昌固關四珍、每日清複方精華膠囊推出多種組合價。(6)勝昌金門一條根精油貼布展場買5送1。(7)草本黑糖磚買1送1。

生技展活動期間，民眾只要蒞臨勝昌製藥攤位(I208)就能試吃享用MAMORI軟喉糖、勝昌正氣茶、勝昌仙楂丸，單筆消費滿$520即享漢方戳戳樂，就有機會轉中千元現金，買越多機會就越大，趕緊來幫家人和自己補足健康吧！活動詳情請上勝昌製藥廠臉書，任何購物需求可上勝昌美顏樂活館查詢：https://shop.herb.com.tw/