東生華搶攻每年6%成長 拓展眼科市場

東生華製藥致力成為國際創新生技在亞洲開發及行銷的最佳策略夥伴，以引領列車的攤位設計概念參與2023亞洲生技大展，近期拓展眼科領域，首發產品為乾眼症鼻噴劑，提供新的治療方法和藥物選擇，與國際策略夥伴合作，建構更全面的治療產品組合。

東生華製藥總經理楊思源表示，Tyrvaya是由美國Oyster Point Pharma開發的乾眼症鼻噴劑，在2021年獲得美國FDA批准，對於治療乾眼症是屬於新機轉、新給藥途徑的處方藥，是第一個用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑且不含防腐劑，透過內部刺激天然淚膜分泌，幫助自行產生更多自然的淚液，適用於輕度至重度患者。楊思源指出，根據研究表示，有940名乾眼症患者使用Tyrvaya後，平均增加了天然淚膜的產生，臨床試驗結果顯示，在使用2週期間，患者的乾眼症症狀和癥兆有明顯改善，目前乾眼症治療以鼻噴劑為給藥途徑的治療產品，全球僅有 Tyrvaya，因此若以給藥途徑而言，短期內都不會有競爭產品，而其他常見的乾眼症產品就是人工淚液，但屬於暫時性地提供潤滑和舒緩乾眼症的不適感，無法治療乾眼症的根本原因，也無法提升病患的生活品質。

東生華製藥具多年經驗和卓越創新能力，也同時關注產品的國際市場規模，根據IQVIA Forecast Link數據顯示，眼科用藥市場規模，2017-2022以CAGR 5%成長，2022-2027預期以CAGR 6%成長，預計2027年達到33億美元。楊思源說，這一策略性將為東生華開啟一個全新的章節，今年1-6月已比去年成長6%，明年有望朝雙位數成長，除了首發的乾眼症鼻噴劑以外，目前還有 15 個眼科相關的專案正在積極討論中，未來將會有更多產品加入。