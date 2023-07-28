馬來西亞知名業者參加亞洲生技大會

2023亞洲生技大會 (Bio Asia Taiwan 2023) 7月26日至30日在台北南港展覽館1館登場；為促進馬來西亞醫療器材、製藥和生技相關產業出口至全世界及台灣，馬來西亞友誼及貿易中心駐華商務處 (MATRAD Taipei)在1館4樓M407攤位成立馬來西亞館，邀請3 家馬來西亞知名業者參加今年度的生技盛會。

此次來台展出的3家業者分別是世界領先的丁腈手套製造商賀特佳(Hartalega)、提供製藥和生物技術行業的綜合工程解決方案(Nova Pharma Solutions) 馬來西亞商恩宜生化工程公司，以及以Hurix’s品牌參展，專業草藥和保健品製造商Jin Bin Corporation。

馬來西亞友誼及貿易中心(MFTC)首席代表Aznifah Isnariah Abdul Ghani(艾思妮花)女士表示，受到馬國政府在醫療生技產業的大力支持，馬來西亞成為東協內的首選委外製造目的地和醫療器材製造中心。馬來西亞也成為全球各國近300家醫療器材製造公司在馬國成立區堿營運總部、研發中心的世界頂級醫療器材離岸製造中心之一。Aznifah Isnariah Abdul Ghani女士強調，參加 Bio Asia-Taiwan 將有助於提升馬來西亞在市場上的品牌形象與競爭力，承擔全球供應鏈的角色。

Aznifah Isnariah Abdul Ghani女士補充指出，台灣藉由在生物醫學領域、生物科技、製藥、醫療器械、精準醫療的進步以及人工智能應用、ICT和物聯網技術方面日益增長的數位優勢，必將為馬台兩國商界帶來更大的商業利益和合作關係。

在Bio Asia-Taiwan 2023 期間，馬來西亞同期舉辦區堿合作論壇(Regional Collaboration Forum)，向台灣市場展示馬來西亞在醫療器材、製藥和生物技術行業相關領域的能力。此次論壇在馬來西亞友誼及貿易中心代表 Aznifah 女士的歡迎致辭中揭開序幕，並邀請經濟部生技醫藥產業發展推動小組主任吳忠勳博士擔任來賓致詞。

此外，論壇也將邀請台馬雙邊專家分享他們對馬來西亞在生命科學和生技相關領域現階段和潛在機會的專業看法。出席的講者包括馬來西亞駐華商務處長安妮娜、Nova Pharma Solutions Berhad執行長邱武偉、何人可公司董事經理何樹生、香港商利和醫療設備公司台灣分公司總經理許承哲。



馬來西亞友誼及貿易中心駐華商務處長安妮娜指出，2022年，馬來西亞醫療器械前五名出口國分別是美國、德國、比利時、新加坡和中國，全球出口總額達到96億美元。自2020年起，台灣連續三年成為馬來西亞第五大貿易夥伴。台灣是馬來西亞第11大出口國和第3大進口來源地，僅次於中國和新加坡。「隨著疫情過後全球經濟回暖，我們將進一步深化馬台之間的貿易關係，開啟更多商業合作機會，共創雙贏。」