「鄰近健康藥局整合聯盟」成立，落實優質服務生態鏈

中康生醫於昨（27）日舉辦「鄰近健康藥局整合聯盟」記者發表會，中康生醫董事長暨創辦人趙國鈞以多年在第一線經營藥局的經驗，整合藥局、廠商及相關專業人士，已完成與150多家社區獨立藥局簽約。透過整合平台，目前聯盟集結全台各地超過500位專業藥師，一起為社區消費者提供更專業、便捷、優質的服務。

台灣人口老化速度加快，加上近年藥局的經營方式更為多元，藥局如雨後春筍般林立，於社區的密集程度已超越7-11，銷售總額也寫下歷史新高。中康生醫董事長暨創辦人趙國鈞表示，鄰近健康藥局聯盟主要為廣大民眾提供三大便捷服務：

中康生醫董事長暨創辦人趙國鈞致辭。圖/陳逸格攝

聯盟目前所合作的150家藥局皆是社區藥局，民眾可在家附近快速找到在地的社區藥局，由專業藥師隨時提供服務。所有鄰近健康合作藥局都是「免費」協助消費者，部分藥局藥師甚至會為熟悉的民眾建立健康資料庫，以便未來查詢。

再者，藥局的營業範圍可以很廣泛，除了處方簽以及OTC用藥外，藥師也提供保健食品、醫療器材等相關諮詢，部分甚至販售優質食品。聯盟的每一家藥局都經過精挑細選，藥師推薦自身體驗過的商品，商品並具備完整的SGS檢驗，消費者可以放心。

聯盟提供最高價值的附加服務，民眾可登入鄰近健康官網查詢家附近的藥局，在造訪藥局前，藥師的學經歷一目瞭然。部分藥局的藥師並提供送藥服務，對許多出入不方便的民眾，是一大福音。而購買一定金額的商品，民眾還可以在藥局辦理「分期付款」，購物更方便。

未來鄰近健康平台還會推動藥局店內取貨的服務，藥師可在第一時間講解使用方式以及注意事項。聯盟的500位專業藥師，做為守護鄰居健康生活的「家門口的健康顧問」，帶來更貼心的服務。

趙國鈞認為，過去這些社區獨立藥局雖然專業度很足夠，但卻苦於行銷資源匱乏，面對眾多供應商，帳務相當繁瑣，一些行政庶務往往佔據藥師大部分的時間。如今以平台整合的系統來協助這些社區藥局，並且做為單一窗口面對廠商、媒體或公會…等，藥師只需要專注在自身專業的部分，行銷、行政和採購，則交給平台負責，資源更豐富、效率更高。

趙國鈞董事長也指出，全台灣的連鎖藥局占20-25%，獨立藥局占75%，連鎖藥局的藥師是會移動的，社區藥局藥師則是全時段都在定點，更具熱誠，服務更有溫度。透過整合平台，拉近大眾與醫藥間的距離，增加健康知識的可近性，也更降低醫療資源的浪費；同時，帶動全民養生，也用健康提升台灣的軟硬競爭力。聯盟未來將和更多的社區藥局及優質廠商合作，預計明年底將可達到300家，打造落實優質服務的生態鏈。

鄰近健康藥局整合聯盟在本次「2023亞洲美容保養・生技保健大展」，與多家國內知名品牌聯合參展，共有超過10個攤位。其中，包括鈞生漢方、克立淨、健康力、奇想創造、愛菲斯、元健、愛席客、皇贊、益通泰等。