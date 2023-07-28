自體臍帶血回輸治療腦性麻痺全台首例回娘家 現身超基因生技展攤位

「如果說20世紀是藥物治療時代，那麼21世紀就是細胞治療的時代！」喬治･戴利博士的名言，在超基因生技（原再生緣臍帶血）的細胞保存成就上得到了驗證。現在的超基因生技除持續為臍帶血存戶服務外，也放眼未來，將由幹細胞保存延伸至免疫細胞檢測與儲存的全方位服務；然而早在十八年前， 超基因生技（原再生緣臍帶血） 的臍帶血保存技術就已為台灣細胞治療寫下突破性紀錄。

自體臍帶血回輸成功治療腦性麻痺，成為全台首例！十八年前，七個月身孕的王媽媽早產生下王小弟，在醫生準備拉出嬰兒時，她臨時拜託一定要留下臍帶血。沒想到，這一瞬間的決定竟成了一道保命符，大大改變她與孩子的未來。

於早產兒門診持續追蹤下，十個月大的王小弟被判定為重度腦性麻痺患者，不但無法翻身，也不會發聲說話。當下她的腦袋一片空白，不斷自問「怎麼會這樣？」更無法接受兒子居然要申請身心障礙手冊。

後來，她主動向醫生提及國外的臍帶血腦麻治療，但當時台灣並沒有相關案例。為了救孩子，她撥通當初承辦臍帶血儲存的再生緣專線，並轉介到台大醫院，最後透過血液回輸治療，挽救了兒子的未來。如今孩子不但能流暢表達，視覺與聽覺也十分正常。

「至少我的孩子現在不是癱著無法動彈。」王媽媽激動地說。當初決定保留臍帶血是一念之間的決定，這瞬間的選擇讓她看到一線曙光，若未如此果斷，她跟孩子就失去了成長進步的可能。

王小弟與媒體相見歡。圖／超基因提供

由於王小弟是自體臍帶血回輸，不必擔心排斥問題；加上保存完善的臍帶血中，解凍後幹細胞仍活性良好，回輸成效相當顯著。現在的王小弟不但可自己吃飯、靠著輔具緩慢站立行動，甚至一路從小學、國中到高中接受教育，如此巨大轉變，臍帶血扮演絕對的關鍵角色。

最讓她感動的是，孩子非常貼心，不但會關心她上班累不累，看到她不舒服時，甚至會用語音功能查詢病痛名稱，讓她踏實地受到：孩子真的在身邊。時隔多年，王媽媽憶起往事仍不禁感動：「若當時沒有留下臍帶血，不敢想像後果會如何！」

身為臍帶血與幹細胞保存專家，超基因生技二十餘年走來始終將「提供給家庭更好的生活品質」視為第一責任；公司的核心精神「做好事，堅持對的路」，更在收到如王小弟這樣治療成功的感動回饋後，使我們越發肯定：超基因對生技醫療的專業與不斷精進，永遠是客戶家庭健康最堅強的後盾。