亞洲生技大展登場 植物新藥研發聯盟聯手展出新品大放異彩

亞洲生技大展已於27日至30日假南港展覽館一館4樓盛大登場，植物新藥研發聯盟攜手聯盟新創事業發展組成員，包含邁高生技、康力生技、永騰生技、百安生技、活萃泱共同聯展攤位，展出創新的產品，受到業界高度矚目，歡迎前往N區609攤位參觀了解。

邁高生物技術開發是以植物新藥研發為主體的委託研究機構CRO公司，擁有深厚的植物藥化學製造管制（CMC）、動物和細胞試驗功效驗證、新藥臨床試驗（IND）送件及成功取得多件IND許可的豐富實戰經驗。服務範圍涵蓋廣泛，包含立項評估、pre-IND研發平台的CMC和系統整合、原料藥材GACP平台建立及輔導服務，可滿足客戶各項需求，提供優質整合性的一站式服務。目前致力於開發中藥新藥（經典名方）、上市後再評價及中藥材種植領域的服務。

專注於研發牛蒡與牛樟芝且已完成原料、保健食品到植物新藥垂直整合的康力生技，去年成功取得六支植物新藥的可行性報告後，今年已進入IND。由於新藥研發需要投入大量資金，因此康力生技已開始透過SPAC方式展開赴美上市計畫。由於目前估值為3億美元，預計三年後即可通過外用藥醫材申請，六年內可完成PHASE II，潛在授權金超過10億美元，吸引墨石資本等已上市的SPAC企業前來洽談併購事宜。

植物新藥研發聯盟聯手展出創新產品，受到關注。圖／植物新藥研發聯盟提供

永騰生技是以中草藥生技創新為核心，多年來與台大、生技中心產學合作開發多種中草藥保健保養品與植物新藥，且勇奪多項創新獎與取得專利權。永騰生技總經理鍾定軒博士表示，今年甫取得牛樟芝植物新藥專利，此次展出以牛樟芝為主的保健品牌「黃金樟芝」，主打的牛樟芝保健品，包含男性保健的樟芝馬卡，應酬必備的樟芝薑黃與保健養生的黃金樟芝膠囊。此外，針對銀髮保健推出「維勝素」含有低鉀、低鈉、低磷的特殊配方營養素產品，積極拓展慢性病的保健市場，藉由生技展拓展商機，積極尋找台灣植物新藥開發合作夥伴，歡迎通路共同開創新市場。

百安生技新創輔導子公司「百絡生技」今年也一同參展，百絡生技是由兩位執著於社會健康的大學生所創辦，同時承襲百安生技所提倡科技中醫理念，曾多次摘下創新創業競賽獎以及教育部計畫經費補助金，代表團隊能在創新求變、勤奮學習態度下體現出可行性。

此次參展展示出養生系列的保健飲品，其最大的特色是以衛福部核可的食品級中藥為主軸，將有疑慮的藥物副作用減到最低，且取得SGS檢驗核可，並與中醫師及擁有堅強實力的研發團隊，運用PIC/S GMP優良規範為消費者提供安全可靠的優質產品。期望民眾能回到最純粹的生活為初衷，努力解決人們關心的健康問題。

專注於植萃營養的保健品牌「活萃泱」，推出「素食者友善」、「複合式協同營養」的保健食品，主打天然元氣酵母B群、享食綜合消化酵素、悠舒蜜蔓越莓益生菌，今年於生技展展出全新產品，受到歡迎。包含悠益兒益生菌口嚼錠、膳青汁，現場讓民眾可免費試吃試喝；悠益兒口嚼錠酸甜的優格滋味及健康減糖配方備受青睞；膳青汁則以風靡日本的大麥若葉、明日葉為主體，搭配甘醇的日本伊勢抹茶，成為夏日另類飲品! 活萃泱創辦人表示，期望能化繁為簡、精挑細選，讓保健變成生活的一部分、為國人提供「生活的純萃就該是這泱！」的生活型態。