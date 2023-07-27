科學家認證，今年夏天全球氣溫颷破地球近10 萬年來紀錄。7月初，台北市社子島高溫更飆升到38.6度，值得重視的是，2022年5到9月歐洲約有6萬多人的死因與氣候高溫有關。

在如此炎熱的夏天，你有什麼好的抗暑降溫裝備，可以用來保護自己及家人，免於遭受「熱傷害」，甚至危及到生命安全？醫療專家指出，熱傷害的高危險族群包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患等，更應小心謹慎面對夏日高溫。

庫卡科技引進抗暑最佳聖品，荷蘭INUTEQ 的PAC®專利技術「冰磚背心」，該產品提供6.5°C、15°C、21°C、24°C 和 29°C等 5 種不同溫度的可分解生物基相變材料 (PCM, Phase Change Material)，其中標示的溫度愈高，代表相變溫度愈高，有效工作時間愈長。

庫卡科技表示，「冰磚背心」獨特的 INUTEQ-PAC® 相變技術與材料具有高潛熱，可提供精確的溫度，它可維持長效均溫的特性，非常適合各種不同行業的應用如，軍事戰鬥裝備、工業安全服、醫療防護衣、吉祥物服裝和其他專業服裝內裡。

值得一提的是，該INUTEQ-PAC®是目前全世界唯一同時通過美國農業部USDA 與歐盟REACH 雙認證的可分解生物基產品。INUTEQ-PAC®的生物基PCM具有多種優良特性如無毒、低可燃性、耐用、可重複使用、比水輕20%，且不産生冷凝水。

此外，重新啟動INUTEQ-PAC®「冰磚背心」功效，非常快速且簡單，只需將它掛在比背心的工作溫度低5°C的環境中，或者將其平放在冰水、冰箱冷藏庫或冷凍庫中，直到冰磚背心完全凝固就可以再次使用。

庫卡科技電話（02）2700-6299。

庫卡科技冰磚背心 抗酷暑遠離熱傷害。 庫卡科技/提供

2022及2023連續兩年獲得環法自行車大賽的團體冠軍隊伍JUMBO-VISMA，它的選手在賽前穿戴INUTEQ冰磚背心，保持最佳身體狀態 。圖/庫卡科技

2022及2023連續兩年獲得環法自行車大賽的團體冠軍隊伍JUMBO-VISMA，它的選手在賽前穿戴INUTEQ冰磚背心，保持最佳身體狀態 。圖/庫卡科技