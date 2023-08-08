2023看見台灣永續樂齡健康發展新典範高峰會8/18線上直播

『 2023看見台灣永續樂齡健康發展新典範高峰會』定於2023年8月18日 (五) 13:00-17:30於旺旺中時媒體集團總部二樓會議廳以直播方式舉行，本活動由工商時報及Hahow 好學校共同主辦。活動全程以線上直播進行，完全免費，歡迎對永續樂齡健康發展有興趣民眾準時上網收看。若需活動當天「免費簡訊貼心提醒」請由此填寫 https://bit.ly/3Qv2kQv

根據世界衛生組織推估，2025年全球銀髮產業市場將達到新台幣1,122兆元，亦為21世紀最具有潛力的產業之一，據工研院估計，台灣的銀髮消費市場2025年經濟規模將達到新台幣3.6兆元，是各級產業不容小覷的一大商機。因應人口結構的改變，企業重新了解因為老化而出現的新消費族群。在即將來臨的高齡社會，高齡產業將結合智慧科技、物聯網發展，台灣健康照護商機無限，目前已進展至醫療4.0時代，整合大數據與智慧分析，輔助診斷檢測進而做到精準醫療。美國矽谷銀行利用Pitchbook的數據進行美國、歐盟+英國健康醫療產業投資統計，指出2022年美歐地區生物醫藥投資為295億美元，將持續領先其他次領域。台經院研究顯示全球2022年共誕生25家健康醫療領域新晉獨角獸，數位醫療以15家占六成最高，其中八家新進獨角獸是針對B to B業務協助醫療院所提升數位化關鍵。

在全球正面臨人口老化的衝擊情況下，歐美、加拿大、韓國、日本及新加坡等先進國家，即非常重視樂齡年長者健康促進服務的議題，致使全球智慧健康照護產業願投注在人工智慧AI科技發展上深具信心。隨即雲端與巨量資料運行的到位，讓智慧健康科技產業蓬勃興業，其範疇擴及AI智慧感測裝置、雲端服務連結平臺(含穿戴裝置、行動智慧健康服務、網雲服務等) ，逐步成為健康照護與高端智慧化醫康養數位服務系統前後台解決方案。

為加大企業產投支持發展邁入兆元經濟，即需政府、企業和社會各界共同努力，通過相應的政策和措施，創造良好的發展環境，鼓勵企業投資和創新，最終實現經濟的持續增長和發展。如；提供稅收優惠和獎勵政策、產業創新、建立風險投資生態系統、加強產學研合作、降低創業激勵、推動國際合作和拓展市場、加強企業培訓和人才發展，共同推動台灣經濟的永持續發展，這將對健康產業及智慧科技高端服務發展一大挹注商機。

有鑒於此本報邀請產、官、學代表蒞臨針對「看見台灣樂齡資本發展暨健康促進產業標竿典範」為討論主軸，共同討論下列議題：

議題一 ：建置樂齡典範及人力服務結合職場現況需求與專業再升級

議題二 ：如何運用AI人工智慧與大數據應用於「健康預防、檢測醫療及樂齡照護」 三大醫、康、養、護新服務前瞻發展。

議題三 ：產官學研如何分進合擊進行跨界資源整合共享平台發揮台灣特色之樂齡健康照護新未來產業發展契機。

議題四 ︰發展醫康養趨勢如何啟動邁向全功能多元智慧應用。

會後將論壇討論內容摘錄重點，以全版刊登提供給政府做為未來擬訂政策及推動策略之參考，也推介優質企業產品及做法分享大眾，找到台灣的利基市場。