桂格大燕麥片邀請主持天后陶晶瑩擔綱代言人 陶晶瑩呼籲「天天吃 不間斷 更有效」

根據國健署國民營養健康狀況變遷調查發現，45歲以上國人應多留意自身體脂肪與血脂是否有增加的現象，調節血脂降低膽固醇，戰勝體脂肪已成全民健康課題。包裝燕麥片市場銷售第一的桂格即沖即食大燕麥片，是同類產品中唯一獲得國家健康食品「調節血脂功能」及「不易形成體脂肪功能」雙效認證的燕麥片，今(26)日宣佈邀請主持天后陶晶瑩擔綱代言人，最新電視廣告中透過陶子以健康快問快答節目主持的演繹橋段，提出「天天吃 不間斷 更有效」的健康飲食主張。

最新代言的桂格大燕麥片，廣告場景打造超擬真節目攝影棚，陶晶瑩大展主持功力。圖／業者提供

主持天后代言桂格大燕麥片 推廣「天天吃、不間斷、更有效」

桂格大燕麥片持續不間斷守護消費者健康，邀請同樣以「持續」為成功座右銘的陶晶瑩共同推廣食用大燕麥片。在廣告中的健康快問快答橋段，陶晶瑩與現場來賓幽默互動、關心大家的健康狀況。而在工作之餘，她則熱衷研究營養知識，更提出「大家要盡量有意識地去注意自己在吃什麼」的觀點。陶晶瑩表示很開心能與通過健康食品雙效認證的桂格即沖即食大燕麥片，共同推廣降低膽固醇與戰勝體脂肪的健康飲食方式，提醒大家注意大燕麥片要「天天吃 不間斷 更有效」，也告訴自己要更健康才能擔任代言人。

陶晶瑩更分享自己的大燕麥片獨門吃法，平時會以大燕麥片泡熱水、泡牛奶，加優格，也推薦消費者如果想要一點甜味，可以加葡萄乾，想要一點酸甜就加藍莓，自己則會加入蜂蜜，讓健康飲食也兼具口感美味。



代言人陶晶瑩真心推薦桂格大燕麥片，關心全民健康飲食降低膽固醇、戰勝體脂肪。圖／業者提供

桂格大燕麥片市場第一領導品牌 唯一獲得健康食品雙效認證的燕麥片

桂格大燕麥片深獲廣大消費者信賴，為包裝燕麥片市場銷售第一的領導品牌，一直致力於推廣國人食用大燕麥片守護健康，目前台灣已有約1/3的家庭會食用大燕麥片做為健康飲食。桂格即沖即食大燕麥片是唯一榮獲國家健康食品雙效認證的燕麥片，每天一碗桂格燕麥片，配合低飽和脂肪及低膽固醇飲食，有助於降低血中總膽固醇、血中低密度脂蛋白膽固醇，有助於減少發生心血管疾病的危險因子，並有助於減少體脂肪之形成。桂格大燕麥片以「天天吃，不間斷，更有效」的健康主張，搭配均衡飲食及適當的運動，幫助國民降低膽固醇，戰勝體脂防。

廣告影片連結: https://youtu.be/eILoAJZLK14