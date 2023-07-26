安克生醫攜手美國史丹佛 呼吸中止症合作成果發表吸睛

睡眠呼吸中止症已成21世紀新文明病，長期深耕睡眠領域的安克生醫(4108)，持續致力於提高檢測可近性，協助臨床早期發現、精準治療；安克生醫日前舉辦超音波睡眠論壇，邀美國史丹佛睡眠中心分享雙方合作成果，有效預測中重度睡眠呼吸中止症罹患風險，並提供臨床醫師後續治療寶貴建議。

安克生醫與史丹佛睡眠中心合作成果，獲耳鼻喉領域第一的《JAMA Oto》刊登並登上官網首頁。圖／業者提供

安克生醫舉辦的超音波睡眠論壇，吸引包括台灣睡眠醫學學會周昆達理事長、林口長庚李學禹教授、台大牙科陳韻之醫師、台大醫院李佩玲醫師等重量級權威醫師參與；周昆達理事長強調，超音波是種具即時性、操作快速地診斷方式，從診斷、治療、篩檢到應用，很值得深入探討。

美國史丹佛Dr.Stanley Liu醫師於線上研討會分享與安克生醫的合作成果。圖／業者提供

美國史丹佛睡眠中心的Dr. Stanley Liu醫師，於論壇中分享安克生醫與史丹佛的為期兩年、收案近200人的國際臨床合作案，該成果已於今年獲全球耳鼻喉領域排名第一的醫學期刊《JAMA Otolaryngology》刊出，並獲登於官網首頁。

Dr. Liu表示，透過分析舌部軟組織組成與組織質地，能預測中重度阻塞型睡眠呼吸中止症的罹患風險，準確率高達9成。圖／業者提供

相較於傳統檢測，臨床發現使用「免過夜」的超音波智慧睡眠檢測系統，觀察受測者上呼吸道解剖結構，能看得更深入，透過分析舌部軟組織組成與組織質地，能預測中重度阻塞型睡眠呼吸中止症的罹患風險，準確率高達9成，觀察到的組織與結構等訊息，也能提供耳鼻喉科醫師作為後續手術治療的有效評估資訊。

安克生醫舉辦超音波睡眠論壇，右起安克生醫李伊俐總經理、台灣睡眠醫學學會周昆達理事長。圖／業者提供

安克生醫李伊俐總經理表示，安克生醫與史丹佛的合作成果，證明了超音波智慧睡眠檢測是阻塞型睡眠呼吸中止症的快速評估利器，同時擴大臨床治療上的應用，增添產品價值，此次研討會也獲得數百名醫師、專家的高度肯定與正面反饋，讓醫師在臨床診斷上如虎添翼，有助於達到早期發現與精準治療的結果。

《JAMA Otolaryngology》安克生醫＆美國史丹佛論文連結

超音波智慧睡眠檢測