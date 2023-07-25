第37屆台灣微整形美容醫學會秋季研討會圓滿落幕

由台灣微整形美容醫學會主辦「第37屆台灣微整形美容醫學會秋季研討會」於23日圓滿落幕，此次大會共同主辦單位包括台灣微整形美容醫學會、台灣延緩衰老暨細胞再生醫學會、台灣微整形紋飾美容醫學會，台灣醫用雷射光電醫學會、台灣美容醫學教育學會、台灣眼整形美容重建手術醫學會、台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會共同協辦，吸引近300位從事醫美、再生、抗衰等相關領域醫師參與研討會，反應熱烈。

此次研討會以「多元醫美 再創高峰」為主題，台灣微整形美容醫學會理事長陳美齡醫師指出，疫情後美容醫學產業迅速復甦，新興型態的合併治療方案也如雨後春筍般出現在民眾生活中，因此除了深度剖析多樣化醫美項目，亦結合會後實作課程精進醫師的專業技術，讓有美容醫學需求的民眾能更安心接受多元療程。

研討會也邀請多位美容醫學產業相關學會理事長共同啓動開幕儀式，中華民國美容醫學醫學會理事長黃啓嘉醫師表示，現今醫美是民眾不可或缺的需求之一，微整形更是醫美產業中能凸顯醫師價值的項目之一，微整形美容仰賴醫師經驗及美感才能滿足民眾需求。

台灣醫用雷射光電醫學會理事長胡倩婷醫師強調，學術研討會的講師分享個人經驗對醫師的重要性；台灣美容醫學教育學會理事長高全祥醫師常提到台灣美容醫學在東南亞、東北亞均居領先地位，肯定學會講師群對後輩的提攜；台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會秘書長李杰年醫師肯定學會近年舉辦多場workshop，對醫師進行實質培訓的努力。

台灣微整形美容醫學會常務理事梁仲斌醫師(左起)、台灣微整形美容醫學會理事長陳美齡醫師、常務理事曾明禮醫師、台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會學會秘書長李杰年醫師、台灣微整形美容醫學會理事王興良醫師合影。圖／大會提供

大會執行長梁仲斌醫師特別說明，此次課程設計以「專業醫美醫師養成」為主軸貫穿全場，從如何培養美感的教育，同步認識面部解剖，從肉毒進階到填充埋線等的階段性技術培訓，馬拉松式的濃縮課程考驗著優秀的講師群和聽眾。該學會秘書長陳昱璁醫師也特別針對線雕常見的併發症、處理方式透過案例分享，通過論壇進行醫美最新技術新知及經驗分享，讓參與醫師感到獲益良多。

隨著再生醫療產業的蓬勃發展，再生醫療法案二法由行政院審查中，大會安排的延緩衰老暨細胞再生醫學專場，則邀請產業界的醫療先進分享外泌體在皮膚、抗老、疾病治療應用，以及自體免疫細胞治療癌症等應用。專場的功能醫學邀請減重醫師、營養師、腸道益生菌博士等，強調治療疾病前應更應注重保養身體、維持營養，由內而外調理身心才能維持身體健康，提供醫師、健康管理師、諮詢師、護理師更多元的診療方式。