台灣醫法實務論壇桃園場7/23登場 吸引各界專家熱烈討論

台灣醫事法律學會7月23日假桃園市政府大禮堂舉辦「2023台灣醫法實務論壇桃園場」，邀請桃園市政府衛生局、桃園市醫師公會、桃園市中醫師公會、桃園市牙醫師公會、桃園律師公會共同主辦，並且由桃園市藥師公會、桃園市護理師護士公會、台灣急診醫學會、台灣法學研究交流協會、全國律師聯合會醫藥及健保法制委員會、中國醫藥研究發展基金會協辦。

論壇開幕式邀請衛生福利部政務次長王必勝擔任致詞貴賓，他感謝台灣醫事法律學會常年致力推動醫事法律的研究，醫療事故預防及爭議處理法於111年6月立法院通過，即將於113年1月1日開始推動，包含爭議調解、溝通關懷以及事故預防，預期法案實施後將可優化目前的醫療環境。

此次論壇邀請桃園市藥師公會鄭志宏理事長、新竹市藥師公會柯廷佳理事長、桃園市護理師護士公會邱綉玲常務理事分別代表藥界、護理界皆出席踴躍且熱烈討論。

桃園地方檢察署檢察長俞秀端和桃園市政府衛生局局長劉宜亷期望能透過醫預法非訴訟的管道做爭端的調解，以減少醫病對立局面。桃園市醫師公會理事長莫振東、桃園市中醫師公會理事長姜智文、桃園市牙醫師公會理事長簡志成、桃園律師公會理事長張百欣致詞時透過法律實務及醫學臨床不同角度，希望醫法雙方能建立良性溝通達到醫病雙贏。

論壇第一場是「醫療爭議處理法制」，由莫振東及張百欣共同主持，並邀請桃園市牙醫師公會法制委員會主委余炘遠醫師以「醫療糾紛現況探討-以牙科診所為例」，司法院政風處處長暨台南高分檢署檢察官曾昭愷分享過去各界對醫療糾紛處理的努力，並對「縮短醫糾煎熬的期待」提出看法。此議題由中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長陳冠仁及上善法律律師事務所律師呂清雄擔任與談人，針對醫療糾紛的實務問題提出看法。

專題演講一「醫療爭議處理法制」講師、座長、與談人合影。圖／大會提供

論壇第二場是「醫療費用及醫事機構爭議」，由桃園市牙醫師公會簡志成理事長及全國律師聯合會監事戴愛芬共同主持。邀請中華民國醫師公會全國聯合會醫事法規委員會召委吳欣席醫師談「醫療機構收取醫療費用於法律與實務上之探討」，接著由萬峯法律事務所蕭萬龍律師分享「醫藥機構爭議案例」，最後由桃園市政府衛生局劉宜亷局長及台灣高等法院廖建瑜法官擔任與談人，分析各種醫藥機構常發生的案例。

中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長陳冠仁(左上)、司法院政風處處長暨台南高分檢署檢察官曾昭愷 (右上)、桃園市政府衛生局局長劉宜濓與中華民國醫師公會全國聯合會醫事法規委員會召委吳欣席醫師(左下)、台灣高等法院廖建瑜法官(右下)於綜合與談合影。圖／大會提供

台灣醫事法律學會理事長張朝凱醫師表示，學會自74年成立至今已達38年，長年致力於重建醫病倫理，消彌醫療糾紛，提高醫療品質，衷心感謝各界先進的支持與指導，誠摯歡迎各界一起參與共同討論。台灣醫事法律學會秘書長胡峰賓律師指出，醫法論壇今年已舉辦台北場、新北場、新竹場及此次的桃園場，期待各界能持續交流。