胸悶、頭暈 夏日留意急性冠心症風險升溫

熱浪來襲，天氣熱不少人都感到身體不適、胸悶、頭暈，日前發生一名在公園運動時昏倒的案例，送醫確認皆是急性冠心症，讓心血管疾病議題再度受重視。冠心症（或稱心肌梗塞）是由於冠狀動脈堆積斑塊而阻塞，阻斷心臟的氧氣及養分供給，導致心肌缺氧、心臟缺氧，抑制心肌收縮，當心臟無法搏出正常量的血液，甚至損及控制心律的傳導系統，引起心衰竭或心律不整而導致死亡。

「一般認為天冷會提升心血管疾病風險，但夏日也不容掉以輕心。」永生樹診所院長朱芃年醫師提醒，夏季超過30℃後，溫度每增加1℃，死亡風險會增加3%，這是因為溫度上升會導致血液黏度增加、膽固醇上升、血管內皮受損，增加冠狀動脈或腦血管堵塞的機會。另，過度脫水也會加速心跳，也會對心臟造成負擔，可能引發心律不整或心臟衰竭。

朱芃年醫師提醒，現代人的飲食失調，許多人都有潛在的心血管問題，日前就有一名45歲的上班族陳先生，經常感到呼吸喘、胸悶，但他不以為意，某日在外面吃飯卻出現喘不過去、幾乎昏厥。經檢查是長期超時工作，心臟功能下降。

朱芃年指出，「心臟體外反搏」（EECP）主要是改善心臟血流工程，美國FDA在1994年核准臨床推廣應用，2002年正式納入冠心病心絞痛的臨床治療指南，治療過程是在小腿、大腿下端和大腿上端裹上特製的氣囊套，以心電圖為觸發信號，促進血液流動。

EECP基礎保養整個療程35小時，雖然時間比較長，但是免手術、免住院、免吃藥，民眾的接受度高，只要躺著，使用儀器幫心臟運動，亦可當日常健康保養。

朱芃年提醒，想要預防心血管疾病，體重控制管理是最重要的事，定期量血壓、體重及腰圍，三高及家族病史者更要注意，夏天要補充足夠的水分，維持動脈彈性，血流暢通了，健康才會跟著來。