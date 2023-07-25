聖安生醫領航生醫藍海 7/27展抗體與外泌體先進技術

聖安生醫（6926；以下簡稱「聖安」）以「先進抗體與外泌體的技術領航者：創造生醫產業藍海市場」為特色主題，參加今年亞洲生技展盛會，展出兩項亞洲領先的創新性技術平台—「奈米三特異性抗體」與「癌細胞靶向外泌體」，所研發出的抗癌新藥產品。

聖安成立於民國110年4月，為國內唯一致力於創新奈米性三特異性抗體(SOA101)與癌細胞靶向外泌體(SOB101)的新藥開發公司，短短不到三年便有兩項開發中新藥榮獲國家新創獎及亞洲國際創新獎肯定。今聖安在生產製程上有突破性的進展，可望明年申請美國F D A核准臨床實驗。

聖安表示，奈米三特異性抗體(SOA101)技術亮點為目前市場上唯一同時具有高度特異性，適用於多種癌症，包括肺癌、乳癌、口腔癌、卵巢癌，是廣效性治療實體癌新藥。現行市場癌症免疫治療仍以單株抗體為主軸，雙特異性抗體仍於臨床試驗中，而三特異性抗體相較單抗和雙抗有更高的技術門檻，目前鮮少有三特異性抗體產品開發。聖安挾豐沛的研發能量與國內外CMC合作夥伴共同努力，自去年11月至今，主力產品SOA101已經成功克服主要的生產技術難關，也相對降低開發成本。 聖安指全球抗體市場於2022年已突破2000億美元規模，並以年複合成長率超過10%快速增長，然聖安的創新突破，有望為抗體治療市場締造新藍海。

癌細胞靶向外泌體(SOB101)開發平台為亞洲領先，此技術平台可為不同癌症量身訂做，發展一系列抗癌外泌體藥物。聖安表示，已開發出具標靶性可專一結合於腫瘤細胞的外泌體新藥，可廣泛應用於乳癌、腦癌、卵巢癌及其他實體腫瘤之治療。也指出，奈米等級標靶外泌體藥物之製程開發，其技術門檻有別於一般不具標靶之外泌體 ，聖安與國際CMC合作夥伴共同努力、不斷優化SOB101標靶外泌體量產製程、純化及藥物裝載技術，期望能創造市場上的新里程碑。 並指全球外泌體市場規模正以34.2% 的複合年增長率增長，預計 2032年將達到 27億美元。 聖安的技術於現有外泌體市場佔有絕對優勢，必能創造另一片藍海市場。

2023年亞洲生技展聖安展位：南港展覽館1館4樓，攤號N513A。 更多資訊請上公司官網https://www.shineon-bio.com/