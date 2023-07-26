德英生技生物醫藥技術大躍進

德英生技董事長郭國華(圖右)與聯鐿國際同時也是紫蓮基金會李董事長(圖左)簽約；李董表示，將行銷所得投入慈善基金會營運。

文／周榮發

國內首家以臺灣原生植物開發世界全新成份且不傷害正常細胞之癌症治療新藥的生醫廠「德英生技(4911)」，近年內，營運明顯增長；繼與全球前20大直銷商八馬國際醫藥通路商簽訂「利保肝」複數年供應合約後，將在台灣各地開設35家「利保肝連鎖藥局」銷售，今再與知名保健保養品通路商聯鐿國際簽訂策略合作案；預估，今年下半年營收及獲利將同步攀高。

該公司董事長郭國華表示，德英生技是一家以生物醫藥作為研發主軸的新藥開發公司，所研製的SR-T100凝膠新藥相繼完成台灣三期及美國二期治療日光角化症(早期皮膚癌)及尖銳濕疣人體臨床試驗；以SR-T100新藥所發展的針劑治療末期癌症患者的惡性腹水已接近完成臨床前試驗階段；另經衛福部核准醫師藥師指示藥「利保肝Hepanamin®」肝藥，係世界級少數可完全符合中華藥典及美國藥典的規格,其關鍵成份「水飛薊素」吸收率達98.3%，超越目前國際知名藥廠的有效成份溶離率為78.3%，是目前國際最高藥典溶離率之水飛薊素，可讓肝膽腎疾病的治療，獲得最佳化改善。

該公司林總監指出，德英生技雖是生物醫藥廠，但為嘉惠國人，以PIC/S GMP藥廠規格，另開發保健食品及保養品，如「EX秒晶亮」保健食品，製程結合全球獨家專利SR-100成份、獨家技術萃取枸杞多醣體、獨創吸收率達100%的白藜蘆醇等幾十多種植萃天然、安全無負擔的配方，讓使用者速效晶亮有感；另「鑽白緊顏小V-精萃奇肌亮白賦活抗痕系列」保養品，則以煥膚四步驟，七天美白透亮有感，讓使用者驚呼連連！ 業績連連創新高！ 從德英生技多項成果來看，該公司藥品商業化、國際化已近在呎尺，正朝國際生物醫藥產業的舞台躍進。