子宮肌瘤對生殖力的傷害 超乎你的想像

藝人和家馨近期復出演藝圈，網友紛紛道賀祝福，知悉和家馨近年淡出演藝圈的原因為受子宮肌瘤所苦，因子宮肌瘤的關係，月經大出血。血紅素低到3.2gm/dl (成年女性為11.0~16.0 gm/dl)，為徹底解決子宮肌瘤問題，和家馨當時選擇摘除子宮。

婦科名醫，同時也是華育生殖醫學中心院長-徐明義教授分享，據統計大約30%的女性有子宮肌瘤，而肌瘤的大小、長的位置影響程度也不同。接近子宮內膜的肌瘤影響較大，不但降低懷孕率，流產的機會也相對提高。雖然肌瘤通常可以透過手術治療，但如果合併有生育需求的婦女，可以先到生殖醫學中心諮詢。

徐明義院長舉例他最近遇到的臨床案例，今年42歲的李小姐，積極備孕接近十年，李小姐很自責生不出小孩。經過多次檢查，子宮被大小不一的肌瘤佔據。最大的有十公分，卵巢功能也不好。經醫師建議，來進行試管嬰兒諮詢，由於李小姐的卵巢功能也屬較差的，AMH值僅0.44(根據華育生殖中心AMH大數據資料庫顯示，42歲的平均值為1.52)，由於卵巢功能及年齡問題，醫師規劃先取得好胚胎，而且胚胎切片正常之後，再將胚胎冷凍，然後處理子宮肌瘤問題，經過兩次手術，把子宮環境整理好，再進行胚胎植入，並順利懷孕。

徐明義院長分享，數十年來，看過不同的患者深受子宮肌瘤或婦科相關疾病所苦，徐院長建議「無論是想不想婚、想不想孕，育齡婦女應該了解自己的卵巢功能，透過抽血檢測–AMH，加上大數據分析，即刻掌握自己的生育力！」