糖尿病連年攀升 睡眠呼吸中止症為隱形關鍵

衛生福利部於本月日前公布2022年死亡統計數字，十大死因人數合計15萬7267人，占總死亡人數75.5%，其中依死亡人數統計，糖尿病現列居第6名。今年排名雖因新型冠狀病毒而下滑1名，但總體糖尿病死亡人數仍較往年持續上升中。根據衛福部統計資料，全台約有200萬糖尿病友，而死亡人數已連續2年持續攀升，近2年更分別顯著提升增長7.3%及11%。據統計2022年糖尿病死亡人數為12,289人，等於平均每小時便有1人以上死於糖尿病。因此糖尿病控制課題，已成為刻不容緩的國民健康危機。

近年來醫學研究報告發現，糖尿病將增加阻塞性睡眠呼吸中止症36%發生率；同樣的，阻塞性睡眠呼吸中止症更會增加35%糖尿病之發生率，兩者已成為疾病惡循環！在此同時，若糖尿病患者不加以妥善控制阻塞性睡眠呼吸中止症，更可能因此影響身體對胰島素之使用率，讓健康無形之中也睡著。

林口長庚紀念醫院睡眠中心主任莊立邦醫師指出，阻塞性睡眠呼吸中止症它會透過夜間的缺氧造成發炎反應來影響胰臟β細胞，增加胰島素抗性使得血糖不易控制，部分研究也顯示如果可以好好治療阻塞性睡眠呼吸中止症，例如使用「睡眠正壓呼吸器」治療，可使得原本控制不良的血糖得到較好的控制，也可以減少其相關併發症發生率。

臨床上就有遇到過好幾位來睡眠門診的中年男士，因晚上睡覺打呼太吵被老婆要求來看有無睡眠呼吸中止症，本來以為自己很健康，但是一抽血檢查才發現自己不但血壓高而且還是糖尿病前期。他們共同的特性都是肥胖且白天精神狀況不佳、易累；在經過治療及飲食衛教控制後，病人白天疲累症狀改善很多，再次抽血的糖化血色素也跟著改善。

科林睡得美資深睡眠技師洪曉菁提到，根據睡眠學會統計，目前台灣睡眠呼吸中止症診斷率僅約為0.49%，各大醫院雖已積極成立睡眠中心，但恐仍無法負荷目前龐大的檢測量能，因此民眾如發現自身有以下 注意力不集中、白天嗜睡、夜尿、淺眠、打呼等症狀。

可利用目前全台免費的「居家睡眠檢查」服務，除了操作簡便、儀器輕巧、準確率高外，更大幅縮短醫院中心的排隊等候時間，也貼近一般民眾在家的真實睡眠情境。及早發現疾病，才能為健康把關。