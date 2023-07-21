外送員頂烈陽跑單…頭暈釀擦撞 醫：慎防熱中暑，嚴重恐致命

酷暑高溫持續威脅，美國、南歐、日本都發出高溫警報。中央氣象局也針對部分地區示警「紅色燈號」，慎防出現36度高溫機率，根據衛福部統計，今年7月起已有超過300人發生熱傷害！

東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師黃彗倫指出，天氣太過炎熱，也傳出民眾被熱昏，甚至發生重症的案例，門診中就曾遇過兩名熱傷害的病人都是外送員，一名52歲陳姓外送員，患有糖尿病，本身水份調節功能不佳，為了拚收入，把握中午尖峰時段努力跑單，騎機車頂著豔陽奔走，導致噁心想吐、暈眩、食慾低落，情況長達數日趕緊就診，就診才知已經引起「熱衰竭」；另一名30歲的張姓外送員滿臉通紅來到門診，主述最近送餐路途中時常因為頭暈，發生5-6次擦撞自摔意外，也曾騎車暈倒過，原以為是罹患腦部疾病，經門診詳細檢查確診為「熱中暑」。

還好兩起案例都沒有生命危險，黃彗倫醫師觀察，外送員長時間必須佩戴安全帽，為了防曬會包裹脖子、穿戴袖套或外套，層層防護包緊緊，這時如果防曬材質不夠透氣，反而會讓身體無法散熱、皮膚發紅，導致中暑、低血壓昏倒。人在戶外時熱到滿頭大汗，毛細孔會打開排汗散熱，如果迅速進到冷氣房降溫，導致毛細孔收縮，反而阻礙皮膚散熱，在忽冷忽熱下，小心可能加重熱傷害！而「熱傷害」其實又分成熱中暑和熱衰竭：

一、熱中暑(Heat stroke)：熱中暑是嚴重程度和致死率最高的熱傷害類型！熱中暑的核心問題是身體的體溫調節功能失常，無論是在無法散發熱量的環境中，身體無法及時排出過多的熱量，或者是排出熱量的機能出現問題，都有可能導致熱中暑。病人的核心體溫會高達攝氏40.5度以上，如此高的體溫對人體傷害極大，症狀輕微者會出現頭暈、虛弱無力、皮膚乾燥發紅和口渴難解的現象，嚴重時則可能出現突發性昏厥和血壓下降，還可能造成中樞神經的功能出現障礙，致死率非常高，因此懷疑熱中暑的患者必須盡快就醫治療。由於熱中暑肇因於體溫過高，要緩解病症就必須降低體溫，以濕毛巾包覆身體、泡水和冰敷都是可行之策。

二、熱衰竭(Heat exhaustion)：人體體溫過高時會排汗降溫，但是如果排汗過多，身體流失了過多的水分和鹽分，就會導致體內嚴重脫水和電解質失衡，引發熱衰竭。與熱中暑不同的是，熱衰竭患者的體溫並不會明顯升高，可以維持在正常的體溫範圍或輕微上升，但其他像是頭暈、噁心、口渴和身體無力之類的症狀都和熱中暑類似。熱衰竭主要必須解決水分和電解質缺乏的問題，所以得盡快補充水分和電解質，譬如運動飲料就是不錯的選擇，如果症狀嚴重到無法改善，則要送醫採取靜脈輸液補充水分和電解質，藉此來緩解全身性的不舒服。

家醫科黃彗倫醫師建議，天熱要排除非必要的戶外活動，並注意防曬，保持室內環境的通風及涼爽，運動時記得補充水份和電解質。特別提醒部分族群一定要小心，像是65歲以上年長者、慢性病患者(高血壓、糖尿病、腎臟病、心臟病或甲狀腺功能異常)，屬於調節水分與電解質功能不佳的族群；嬰幼兒體溫本身就偏高，以及戶外工作者、運動員，需要長期在外曝曬的職業。日本研究也指出，長期睡眠不足、自律神經失調或壓力大的族群，也很容易受到熱傷害，歸因於自律神經失調、代謝功能不佳，提醒民眾不可輕忽中暑的危險性！