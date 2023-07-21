和康生技獲傑出生技產業獎潛力標竿獎

和康生物科技股份有限公司（以下簡稱和康生技）於「2023 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」頒獎典禮上，榮獲「潛力標竿獎」。這項殊榮的獲得，充分肯定了和康生技在生物科技產業中的優異表現與未來發展的潛力。憑藉著其精準的市場洞察力和精益求精的研發技術，以及致力於提供全方位醫療解決方案的決心，和康生技在生物科技領域取得了重要成就。

作為台灣基地的企業，和康生技積極佈局國際市場，並致力於擴大全球市場份額，同時加強與各大醫學中心的臨床研究合作。和康生技專注於膠原蛋白與玻尿酸技術的研發，涵蓋了骨科、牙科、醫學美容、外科及眼科等五大科別。這些產品均已通過歐盟CE認證、美國FDA認證及中國NMPA認證，並獲得全球67張產品認證，提升全球市場能見度，銷售足跡已遍布亞洲、歐洲、非洲及北美洲共計超過22個國家。未來，和康生技更計畫積極進攻中東、印度、南美洲、東南亞等新興國家，進一步佈局全球市場。

與大江集團合作後，和康生技成功打開市場通路，同時充分整合大江集團的12大實驗室與研發資源，共同開發出3項新產品。其中包括每年僅需注射一次的樂節益®長效型一劑型關節內注射劑、安節益®小關節內注射劑（特別針對滑鼠手部）及牙科用雙層膠原蛋白敷料。此外，更攜手合作開發保健食品，分別是骨科關節內注射劑配套的玻尿酸益生菌膠囊、與醫美通路搭配使用的三胜肽膠原蛋白飲。這些多樣化的產品佈局與銷售成就展現和康生技在產業中的優異表現和未來發展潛力，因此獲得「潛力標竿獎」。

和康生技作為一家以高品質產品為核心的生物醫療器材公司，始終堅持精益求精的研發精神和提供全方位醫療解決方案的承諾。總經理陳敬亭表示，這項殊榮的獲得，是對和康生技持續追求卓越品質的認可，也驗證了公司在創新研發領域的堅持。同時，這代表和康生技在生物科技產業升級和經濟發展中所做出的重要貢獻，受到評審們的高度肯定。未來，和康生技將繼續專注於膠原蛋白與玻尿酸產品的創新研發，以滿足不斷增長的市場需求，並持續秉持卓越品質的精神，為生物科技醫療領域做出更大貢獻，提供更多全面醫療解決方案，成為最值得信賴的醫療合作夥伴。

關於和康生物科技股份有限公司

和康生技於 1998 年 12 月成立於台北，是一家以生物高分子材料為主軸的生物醫療器材公司， 專注於膠原蛋白及玻尿酸的研發與生產，主要提供五大科別的醫療器材創新產品，並通過 CE、FDA 和 NMPA 三大國家的產品認證，廣泛應用於骨科、醫美、牙科、一般外科及眼科等多個領域。和康生技於 2021 年 7 月加入大江集團，成為集團在 IBD 生物整合設計商社在基因醫學與醫療健康領域重要的一環，產品已獲得 ISO13485 等多個國家和地區的醫療級別認證，並於在 2015 年和 2018 年，和康生技成功通過美國 FDA 的實地查廠，符合國際生產品質要求。