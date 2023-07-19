吸氫保健康新書發表會7月22日高雄市舉辦

一場眾所矚目以吸氫保健康新書發表會，由台灣氫分子醫療促進協會主辦(暨第三次全國會員大會)，將於7月22日(六)下午13:30~17:30在高雄市鼓山區博愛二路99號(林皇宮)舉行。會中將開啟台灣第一本臨床醫師與權威專家的氫分子醫學與保健新書發表。

據台灣氫分子醫療促進協會理事長郭和昌表示，三年前由台灣氫氧機研發製造業者友荃公司和醫界在高雄共同發起成立﹔臺灣氫分子醫療促進協會，來頃推以氫分子醫學之研究教育與臨床應用，提升台灣氫分子醫療科技，分享更多即時的醫療資訊，藉以造福全民氫健康知識。於成立大會時，即曾發表翻譯來自日本氫分子腫瘤醫學權威赤木純兒(Junji Akagi)院長的新書「氫氣免疫療法讓癌症消失了! 」，並藉由翻譯成中文出版品輔助造福更多人健康為宗旨。而醫學的進步必須是建立於研究的基礎上，赤木院長進行臨床試驗與發表研究成果於國際期刊，正是讓我們看到氫氣醫學的進步。如今更把臨床個案收集分析及分享成科學普及的案例文章，以醫不藏私的最佳表現。在這人心惶惶的新冠肺炎全球後疫情之下，三年前中文版的氫氣書籍出版，著實值得讓人振奮的一件事。郭理事長當年發願要出版來自台灣學者的氫氣專書，期望藉由台灣醫研成功案例出發造福全人類。

臺灣氫分子醫療促進協會成立至今已舉辦過13回國內外學術研討會，也發表了台灣第一篇吸入性氫氣的研究及全球第一篇氫氣臨床運用於川崎症的個案報告於國際級期刊。近年來臨床試驗與研究成果發表如雨後春筍般的成長，讓我們看到氫分子醫學的進步與未來可能的發展。在氫氣協會的推廣與協助之下已經有超過10個吸入性氫氧氣與氫水的相關研究在各大醫院與學術單位進行，不久的將來台灣的氫分子研究也可以為全世界貢獻一份心力。在首屆號召及許多專家學者與專科醫師的支持之下，經過2年的集思廣益於第二屆會員大會時發表新書《吸氫保健康：權威專家告訴你的氫分子醫學與治療保健之道》。新書發表統整了目前氫氣在台灣的研究發展與近況，介紹多個臨床研究的主題與內容。