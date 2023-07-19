全亞洲第一部Hugo機器人手臂手術在這家醫院 已經開34例 為台灣高端醫療再創新里程碑

智能機械手臂輔助手術進行，不僅代表著醫療科技的進步，並且也是現今手術的趨勢。童綜合醫院持續不斷精進療技術，與國際間醫療腳步並行，今年度更由研發創新中心歐宴泉院長率先執行全球華人國家中的Hugo 機械手臂手術，這項嶄新的醫療技術，也讓國內泌尿科與婦產科病人再多一種疾病治療的選擇。

童醫院歐宴泉院長五月份執行首例Hugo機械手臂攝護腺根除手術後，婦產部劉錦成主任也在六月份運用Hugo機械手臂輔助根治性全子宮切除手術，術後病患都恢復非常良好，預後效果也佳，舉辦「華人國家率先執行Hugo手術 台灣醫療新里程碑 尖端技術分享記者會」，Hugo RAS System （雨果機器人輔助手術系統）設備也將於活動現場亮相並示範，不僅讓病患現場對醫療團隊致意外，也能夠讓更多民眾了解最新的醫療技術。

童綜合醫院擁有最熟練機械手臂手術的各專科醫師群，以及專業醫療團隊，7月19日召開慶祝Hugo機器人手臂手術記者會，美國敦美力Medtronic公司出品的「Hugo RAS System雨果機器人輔助手術系統」，童醫院研發創新中心歐宴泉院長表示，該尖端設備有4隻獨立手臂，可以因應手術部位彈性移動，並開放性的醫師控台讓手術過程的團隊間溝通無障礙，操作醫師因符合人體工學的舒適坐姿能減少手術中的疲憊度。圖/王妙琴

54歲李東林先生，是有「台灣黑狗兄」之稱的織襪業老闆，專為選手量身打造「專屬運動襪」，也自創了OH9國產襪品牌。因為在其他醫院發現罹患攝護腺癌，經親友介紹到童綜合醫院泌尿科治療，歐宴泉院長再進一步診斷檢查後，確定個案為攝護腺癌第三期，建議需根除攝護腺遏止癌細胞留存體內，患者再得知Hugo為國際最新尖端醫療技術，與歐院長商討後決定進行Hugo機械手臂攝護腺根除手術。手術過程順利並且不傷害其他神經細胞，術後恢復良好。李老闆表示，術後生活很快就恢復正常，會決定成為全球華人國家率先執行Hugo 機械手臂手術的患者，除了相信歐院長與其醫療團隊外，也因為知道只有創新才能夠進步，所以希望藉由自己的成功手術經驗，讓台灣醫療再往前繼續推進。

來找歐院長求診的病患很多，李先生說：「很榮幸自己是歐院長第一位HUGO手術的攝護腺癌患者，手術後第二天都就能下床，第四天就出院回家，回想起得知自己罹癌都要放棄人生了，感謝歐院長和醫護團隊的鼓勵讓我重獲新生」。他也懇切希望政府能每年父親節為全國男性進行攝護腺癌的篩檢，可以及早發現及早治療。圖/王妙琴

49歲顧小姐，因診所篩檢發現子宮頸有病變情形，到童綜合醫院婦產部由劉錦成主任看診並進行相關檢查，確認罹患子宮頸癌Ib1期，建議進行Hugo機械手臂根治性全子宮切除手術，根除子宮內的癌細胞，住院一周即返家休養，因為進行微創手術方式，所以復原情況良好，也較無明顯疼痛感。顧小姐也對於劉錦成主任與醫療團隊表達感謝，在手術治療與照護都能夠仔細說明，手術後能很快就恢復到正常生活。

郭小姐(左)和顧小姐(右)出席分享進行HUGO機械手臂手術後，不僅根除病灶，恢復良好，沒有任何併發症或其他不適，很快地恢復正常生活，她們也特別感謝婦產部主任劉錦成醫師(中)，劉主任代表院方送禮物給她們表示祝福。圖/王妙琴

婦產部劉錦成主任指出，童醫院婦科疾病治療與手術，因應不同疾病與病患需求而提供適切的治療方式，除了有最新的3D腹腔鏡、達文西手臂及無創海芙超音波聚焦儀器等尖端設備外，今年也引進並執行Hugo手術，Hugo機械手臂適合在各種複雜性婦科疾病，如多發性子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜癌及骨盆腔重建等手術，目前我們進行的手術各類病人都涵蓋其中，並效果良好。不僅婦科達文西數量居中部前兩名，Hugo機械手臂運用在婦科疾病治療也是全台首創，從六月執行手術迄今也有8例病患。童醫院婦產部也將提供給民眾更多優質的手術治療方式，並讓患者能有更多疾病治療的選擇。

研發創新中心歐宴泉院長表示，在四月份率先執行全球華人國家的Hugo 機械手臂手術後，到目前已經完成26例手術，希望運用AI智慧醫療設備來讓更多病患接受高品質的手術療，並促使台灣醫療不端前進。

童敏哲總院長強調，童醫院秉持創新的精神，走過半個世紀也逐步成為國際化的醫療機構，目標要成為世界公民所信賴的醫院，因此不斷學習引進各項最新醫療技術與設備，與國際接軌，共同努力讓台灣醫療在國際間佔有一席之地。