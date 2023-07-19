Radiate NEXT榮獲傑出生技產業獎年度產業創新獎

致力於研發創新農業生技新藥廠商正瀚生技（以下簡稱「正瀚」，股票代碼：6534），旗下永續型農化產品「Radiate NEXT」由經濟部依據「生技新藥產業發展條例」審定為生技新藥產品，並通過美國環保署(U.S. EPA)嚴謹的審核，成功取得產品登記證。本次再傳捷報，榮獲「2023傑出生技產業獎-年度產業創新獎」，將於7月27日由台灣生物產業協會於亞洲生技大展（BioAsia Taiwan）中授獎。

正瀚為台灣農業少有的生技新藥公司，透過自主創新核心關鍵技術，研發契合現代農業所需求之高效、精準、低碳的植物生長調節劑和肥料產品，並投放於全球農業市場。近年獲獎連連，顯示從政府機關、各大專業公協會等專業單位皆予以高度肯定。

近年極端氣候現象加劇，尤其今年六月以後，全球維持高溫，各地陸續發生嚴重洪災，或是出現高溫乾旱的極端現象，加上主要糧食產地烏克蘭戰亂未平，糧食生產因而減少，形成全球糧食危機，各界急需可以對抗惡劣氣候，及可提升產量的農業生技解決方案。

正瀚所研發之「Radiate NEXT」登記適用作物的範圍相當廣泛，除了俗稱「黃小玉」的黃豆、小麥、玉米等大面積栽種的糧食作物以外，也適用高附加價值的蔬果、咖啡與棉花等經濟作物。此外，「Radiate NEXT」上市後產品與公司之相關獲獎不斷，在台灣已獲得「中科園區優良廠商-創新產品獎」、「經濟部-國家新創獎」、「台灣企業永續獎-創新成長領袖獎」、「遠見ESG企業永續獎-傑出方案」，以及本次即將頒發的「2023傑出生技產業獎年度產業創新獎」。

作為可以降低農業生產碳排的永續產品，「Radiate NEXT」本身具備促進植物生長與提升植物對環境的逆境抗性的功效；即使在乾旱環境下，仍可維持含水率；同時可以刺激多種作物的酵素活性，提升代謝反應及肥料利用效率，因此可在減少施用肥料的情況下，仍然增加收穫量。也藉此降低農地碳排放量，促成農業淨零碳排的目標。

2022年「Radiate NEXT」受通路商列入推薦的減碳商品，以鼓勵農民實踐肥量減用的措施，使用「Radiate NEXT」的農地不僅減少生產耕種的碳排放，農民也獲得更高的收益，進而鼓勵農民的使用意願。

正瀚吳正邦董事長表示，永續發展農業攸關人類的未來，戰爭會結束，而因極端氣候導致農業生產受損，對整體糧食供應鏈的影響卻是長遠的。台灣糧食自給供應率偏低，更應該正視此危機。目前各國已經集思廣益，以歐盟為例，其《綠色新政》就提出2030年農藥減量50％、肥料減少20％的目標。未來正瀚將結合產、官、學的資源，共同開發更多永續農業創新產品，減緩極端氣候的衝擊，達到讓農作物增產、提高農民獲利，維護永續環境的目標，為農民、企業與環境，創造三贏。

關於正瀚：

正瀚生技（股票代碼：6534）成立於2013年11月，總部位於中部科學工業園區之中興園區，是一家致力於維護作物健康、提高產量、改善風味的農業生技新產品開發公司，採用功效精準之活性成份作為信號訊息，調控作物基因，達到增加作物產量與提高品質的目的，原料天然且為美國國家環境保護局認可。產品主要銷往美國、加拿大、澳洲、巴西等全球農業大國，廣泛使用於玉米、大豆、小麥、果樹等重要經濟作物，主要合作夥伴為美國農業資材通路領導廠商Nutrien集團(NYSE: NTR)。