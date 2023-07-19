Bio Asia Taiwan 台灣耀眼之星-安基生技 榮耀三冠王

台灣生技產業協會於台大國際會議中心舉行了一場盛大的記者會,隆重公布了 2023 年度台灣傑出生技產業(Taiwan Bio Awards)得獎公司名單。頒獎典禮訂於 2023 亞洲生技大展舉行，得奬公司將受邀發表公司介紹。亞洲生技大展(Bio Asia/Bio Taiwan) 是一個建立國際交流和合作的平台，致力於全球生物科技領域的發展、推動台灣生技產業的成長和創新、並促進台灣生技產業的國際化，並鼓勵及發覺台灣未來生技產業明日之星。



安基的創新藥物 AJ303 用於治療罕見疾病「特發性肺纖維化疾病」的轉譯研究成果獲得了百靈佳殷格翰-生醫新創獨角獸獎。治療甘迺迪氏症的創新 Nrf2 活化劑, AJ201,亦榮獲了第 19 屆國家新創獎 (生技製藥與精準醫療類),連續得獲獎與肯定，公司經營團隊憑藉務實之實力和努力讓安基再次取得為 2023「生技產業-潛力標竿獎」榮耀。在今年 3 月 3 日他們宣布與美國那斯達克上市生技新藥公司 Avenue Therapeutics Inc. (NASDAQ: ATXI)簽訂了 AJ201 罕見疾病-甘迺迪氏症小分子新藥的歐美專屬授權合約，總授權金額高達 2.5 億美元(約 75 億台幣),此臨床早期授權之佳績，更讓市場為之驚艷，目前,AJ201 的臨床二期試驗已經在美國的六大醫學中心開始進行收案。



安基自從 2019 年由前葛蘭素史克 (GSK) 副總裁黃文英接任領導大任以來，經營團隊不斷取得突破展現強大得執行力與競爭力。最近,安基並成功募集完成了新台幣 6.6 億元的增資，市場反應非常熱烈。如今安基生技再次榮獲「生技產業-潛力標竿獎」與臨床早期授權佳績,將成為台灣未來生技產業耀眼明日之星。安基目前規畫推動在 2024 年興櫃,並以 2025 年申請公司上櫃市

的目標。





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