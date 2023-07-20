善應生物科技 現有療法的改良創新公司

30幾年前，一頭投入醫藥界至今，歷經各個不同治療領域，洗腎、精神科、皮膚科等期間，深入充分了解不同疾病的醫師處方的考量及病患的需求…及現有治療無法治癒或嚴重的副作用，眼見病患的辛苦及沉重的負擔，我有可能做些什麼嗎? 善應生技羅胥恩董事長心想這是上天給我的功課? 就這小小想法在心中種下的小苗，隨著幾十年藥界工作，逐漸長成小樹，成為必須努力完成的功課了。

於生藥領域內深耕30餘年，曾經於美商嬌生，美商輝瑞製藥服務多年，匯總了早期於美商多年的資源，召集了同為生醫領域內頂尖專家共同研製，最早於長期醫療照護、新藥開發及益生菌領域起家，成立了善應生物科技。

羅胥恩表示研發須與疾病治療未被滿足之處，非為研發而研發，否則歷經千辛萬苦依循法規，製作成產品或服務，不過是市場上眾多類似品中多一個產品而已，辜負對投入鉅資的投資人所託。經歷產業界的職涯經驗，公司發展應聚焦熟悉的疾病領域(know how)

1.針對各個疾病治療，療效不佳或副作用大的部分，研發期望改善病患生活減低生活負擔。

2.以化學合成藥物為主，此類藥物著重於穩定性，較能真正的符合行銷全球，具成本及製造優勢。

3.研究工作實踐完成後，並加以實證取得藥證，而這中間的過程的過程需有達到法規基礎，才能有助醫藥發展達到真正的規模化／商業化。

台灣生技業面臨的挑戰，包含國內市場規模小，投資額甚鉅，加上法規的關係，以致產品認證時間較長。另外，每個產品在銷售的國家都還需進行繁瑣嚴謹的臨床實驗，且「新藥」銷售是屬須高度專業行銷人員的特許行業，因此，善應公司為了完整掌握專利佈局，已申請全球含 美、歐、日56國的專利;產品特性與差異性，製程穩定且滿足市場需求量，降低成本才能釋出足夠的利潤給各國藥廠，才能順利授權國際廠商銷售公司產品，走到國際市場。