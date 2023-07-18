路迦生醫砸重金 樹立癌症免疫細胞治療業界最高規格

接軌美國FDA孤兒藥資格，聯手台13家醫院進行肝癌及北榮頭頸癌臨床研究

癌症已連續41年高居死亡之首，每年奪走超過5萬條人命，如何更精準、有效且具最低治療副作用的方式治療癌症，醫學界向來對細胞免疫治療付予厚望。路迦生醫股份有限公司自2015年引進Lulym-T 細胞療法至今。隨著今年再生醫療法法規將鬆綁，放寬細胞治療執行條件，開放未通過二期癌症免疫細胞臨床試驗的廠商執行治療，整體細胞治療案例數量更增長至2倍。再生醫學產業邁入更快速發展的同時，如何提供癌友安全且有保障的治療，將是重大關鍵。

獨家技轉日本Lulym-T治療技術

細胞治療為透過培養自體免疫細胞，來壯大癌症患者對抗癌細胞的能力，而依照所培養的免疫細胞的種類不同，對抗癌症的表現也不同。唐稚超董事長表示，路迦生醫獨家與日本LYMPHOTEC公司技術移轉，以記憶型T細胞為主要作用細胞的CIK細胞治療技術Lulym-T，此技術在日韓已有日本Lymphotec及韓國GCC公司累積超過萬例使用經驗，更通過日本三期及韓國四期肝癌臨床試驗，對比手術治療，具有優秀臨床表現；因此於2015年技術移轉回台灣，期望能帶動台灣再生醫學產業發展，更能提供癌友更多治療選擇。記憶型T細胞因具有持久且專一的特性，加上壽命相較其他T細胞更長，使其能在體內維持較長的效果，目前此細胞治療應用已涵蓋16種癌別，全台共有6家醫療院已獲衛福部核可，可執行相關治療。

今年再生醫療法法規鬆綁，放寬細胞治療執行條件，使更多細胞治療廠商投入市場，唐稚超董事長表示，路迦生醫仍以嚴謹的態度提供病患安全且具保障的細胞治療，對於細胞治療臨床試驗、製程環境都毫不馬虎。除了細胞製備環境符合國際級標準外，細胞產品核心實驗室更於2021年取得細胞製造及細胞製備場所GTP（Good Tissue Practice）認證外，Lulym-T細胞治療在日韓亮眼的試驗結果更刊登於世界權威期刊世界權威期刊《Lancet》，亦獲得美國FDA肝癌孤兒藥資格，目標能成為台灣最高規格的細胞治療。為取得更多臨床實證，路迦生醫在台已陸續展開重大臨床試驗，除聯手13家醫療院所進行大型二期肝癌臨床試驗外，更與台北榮民總醫院合作進行頭頸癌一、二期臨床試驗，可謂最嚴謹的細胞治療。

板橋中興醫院案例 8成以上患者治療反應佳

自2000年至今，記憶型T細胞治療已被發表多篇臨床研究，板橋中興醫院醫療部主任馮德誠表示，以肺癌為例，根據2008年國際研究發現，非小細胞肺癌使用細胞治療合併化學治療，疾病控制率可高達近9成，且相較單用化療者也有助整體存活期約增4成、疾病無惡化存活期增4成。

板橋中興醫院是新北市首家獲准「特管法」的地區醫院，自2022年8月起收案至今，已累積相當多治療經驗。馮德誠主任也分享印象最深刻的案例，為一名59歲的婦人，過去曾有大腸癌病史，透過手術治療後又發現復發轉移至肺部。在接受2次電燒手術及化療後，卻仍有腫瘤殘留。最後，在與醫師討論下，決定自費嘗試免疫細胞治療，經過7個月細胞治療後，殘留腫瘤消失。對此，馮德誠表示，觀察板橋中興醫院所執行的細胞治療案例，高達8成以上患者對治療反應佳，其中更有3成患者達完全緩解，對於以記憶型Ｔ細胞為主要作用的細胞治療未來表現充滿期待。

臨床試驗、細胞製程環境、大型院所為安全三大關鍵

亞東紀念醫院自今年2月獲衛福部正式核可執行CIK細胞治療，共可執行9種癌別，包含第四期腦癌、第一至三期或四期的非小細胞肺癌、乳癌、肝癌、大腸直腸癌、胃癌、腎臟癌、卵巢癌與頭頸部鱗狀細胞癌。亞東紀念醫院肺癌團隊召集人暨胸腔內科主治醫師、細胞治療中心張晟瑜醫師表示，CIK細胞治療在臨床上，除了單用外，也可搭配患者舊有治療合併使用，如：化學治療、放射治療、標靶治療等，如何銜接與搭配既有的癌症治療，需經過臨床腫瘤醫師嚴謹的規劃，而目前僅開放一至三期標準治療無效以及第四期實體癌癌症患者自費嘗試使用。

張晟瑜也分享，過去曾收治一名復發性的非小細胞肺癌的六旬老翁，一開始該患者是使用標靶治療，雖然一開始治療時腫瘤有控制，但長期使用標靶後卻出現抗藥性，癌症又再次復發，在與張醫師討論評估後，自費嘗試以記憶型Ｔ細胞為主要作用的CIK細胞治療合併標靶治療，至今已穩定控制癌症一年，且未有復發的情形。

因著再生醫療法規鬆綁，越來越多細胞治療供應商快速進入市場，在選擇細胞治療管道時，也將成癌症患者的重要課題。張晟瑜醫師建議，民眾在挑選合適的癌症免疫細胞治療時，應掌握三大守則，第一，確認是否具備國際或國內大型臨床試驗資料，再者，細胞製備環境是否具國際GTP級實驗室認證。最後，治療應選擇具衛福部核可院所執行，選擇衛福部核可院所之細胞治療更安心。