TCC專業『指定實驗室』 歡迎廠商踴躍申請相關檢驗 助消費者識別選購

財團法人臺灣玩具暨生活用品研發檢測中心（簡稱TCC）為經濟部標準檢驗局之專業『指定實驗室』，目前已取得「壁掛式陶瓷臉盆」指定試驗室及正字標記之「陶瓷面磚」及「衛生陶瓷器-洗面盆」指定試驗室，歡迎廠商踴躍申請相關檢驗取得正字標記，有助消費者識別選購提升公司之競爭力

TCC董事長黃獻平表示，2025年台灣開始進入超高齡化社會(超過65歲達410萬人)，面對高齡化社會，產業界在樂齡玩具創新設計方面，以提供長輩在玩樂中不斷學習，保持身心健康為目標，延緩老化、減緩失智，是一件相當值得大家推廣與重視的事。

而樂齡玩具可以分為益智、體適能訓練、認知訓練、陪伴和收藏等等類型。樂齡玩具在台灣算是剛起步，為世界上率先推廣樂齡安全玩具，該中心於2021起至今年已有22家廠商及百餘件產品獲得「ST樂齡玩具標章」。

今年第三屆ST樂齡玩具公開選拔通過之優良廠商名單分別為(1)昭富公司、(2)童趣公司、(3)金世好公司、(4)賢毅公司、(5)台灣怡人玩具公司、(6) 攸聯公司、(7)順基公司、(8)好童年公司、(9)愛迪樂公司，共計9家25件產品。

推廣樂齡玩具，目的是希望透過玩樂及學習的過程，能活躍腦筋，強化活動機能，調節身心機能，達到延緩老化，減緩失智現象。並提倡祖孫三代一起來玩的概念，家中老幼一起分享一起成長，也鼓勵長輩要對自己好一點，活到老、學到老、玩到老！