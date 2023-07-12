2024 TaiSPO台灣國際運動及健身展 報名起跑

外貿協會舉辦的「台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」，將於明（2024）年3月6日至9日在台北南港展覽2館辦理，該展將呈現最全面的運動、健身及戶外休閒用品，齊聚來自國內外的製造、服務及品牌業者參與，是運動及健身業者互動交流、跨域合作及開拓市場最具指標的B2B展銷平台。參展早鳥優惠至今（2023）年9月30日止。

TaiSPO是全台歷史最悠久的運動健身產業展覽，在今（2023）年邊境解封後的首展共迎來超過61國、1,200位國際買主參觀，國內參觀業者亦超過6千人，整體參觀者較疫前成長80%，也顯見TaiSPO橫向拓展產業面向、整合軟硬元素的策略獲得巨大迴響。

2024年TaiSPO將趁勝追擊，以「活力健聚落－Dynamic Fitness Society」、「戶外樂生活－Alternative Leisure Lifestyle」和「動競新次元－Sports Tech Next Level」三大面向，呈現運動健身產業的多元社群、豐富的戶外生活，並探索以科技驅動運動生態圈演化的無限可能性。該展也推出了全新的視覺概念，採用「生命橙Energetic Light」及「藍海青Blue Ocean」為主色交織而成，呈現人體運動時的體溫冷熱意象，並用多角線條呈現產業多元碰撞及整體能量的提昇。

根據Global Wellness Economy報告，2023年全球體育產業總規模將超過1.1兆美元，其中亞太地區將成為帶動高成長的主要地區，特別是物聯網及人工智慧等新科技的運用已翻轉運動產業的樣貌，為了反應產業的趨勢變化，並為業者拓展運動市場版圖，明年TaiSPO將延續轉型的新形態，除了開設「室內健身」、「戶外運動」、「水上運動」、「健康及運動時尚」、「全齡體適能」、「運動科技專區」、「運動行銷與服務」七大展區，將再豐富主題館多樣性，設立「智慧場域專區」、「高爾夫球專區」、「GLAMPING戶外專區」等新專區，並透過靜態的論壇講座、動態的團課、戶外體驗活動，再次打造運動健身產業人士的年度交流盛會，為台灣企業尋找最佳的國內外拓銷通路與夥伴。

2024年台灣國際運動健身展訊息請至官方網站（https://www.taispo.com.tw）查詢。