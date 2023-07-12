全台最大生醫新創Demo day將於Bio Aisa接軌國際

比翼、北醫與秀傳合作， 匯集生醫創投與加速器、醫療體系的優勢

全台最大的生醫新創Demo day ── 由比翼加速器、臺北醫學大學生醫加速器、秀傳醫療體系主辦的”TMU x BE x SCHS Demo Day : The Next HealthTech Frontier Transforming Hospitals” 即將在7/29 (六) 中午12點搭載Bio Asia 活動，於南港展覽館一館401及402會議室舉行。現場將有國家科學及技術委員會（NSTC）長官以及臺北醫學大學體系、秀傳醫療體系長官蒞臨，海內外精選團隊的Pitch、國際座談(Panel discussion)更有來自Stanford Biodesign的國際貴賓分享「塑造醫療保健未來的全球創新策略( Global Innovation Policy in Shaping the Future of Healthcare)」、「建設強國創新生態系統的最佳實踐(Best Practice in Building a Strong National Innovation Ecosystem)」，並包含知名跨國企業Google Cloud、AstraZeneca: A.Catalyst Network (AZ國際生醫創新鏈結網絡)、NEMIC 參與合作，將本年Demo day推向國際視野新高峰。

本次Demo Day由比翼生醫（BE Health）及臺北醫學大學生醫加速器與秀傳醫療體系共同主辦，匯集生醫創投與加速器、醫療體系的優勢，透過共同營運的 PoC Program (Proof of Clinical Evidence)，以「人工智能、數位健康及醫療器材(Artificial Intelligence, Digital Health and Medical Device)」 為主軸，並由兩大醫院體系每年分別貢獻 20~30 位醫師協助新創進行輔導，透過早期介入，幫助創新技術與醫療場景更順利對接。

今年有近100組來自海內外的團隊投案申請，最後精選21組進入本屆計畫，其中約一半為台灣團隊，15%來自歐洲、20% 來自美國、10%來自新加坡；約40% 為連續創業家，女性創業家比重約為30%，是具備題材性與多樣性的一屆，本次Demo Day同場也與來自國際的夥伴合作Stanford Biodesign、Google Cloud、AstraZeneca: A.Catalyst Network (AZ國際生醫創新鏈結網絡) 與NEMIC，期待看到本屆新創的表現！

2023 TMU x BE x SCHS Demo Day 將於7/29 (六) 中午12點於南港展覽館一館401及 402會議室舉行，並於前一天7/28 (五) 晚間7點於南港六福飯店舉辦邀請制的「創新派對」BE’s Innovation Party – Medical Mavericks Mixer，期待透過國際化休閒的方式(international casual style) 鏈結更多國際級貴賓，打造台灣成為醫療矽谷，進一步成為踏入亞洲市場的最佳跳板。

報名連結：https://www.accupass.com/go/TMUxBExSCHS-DemoDay