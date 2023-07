全台最大生醫新創Demo day將於Bio Aisa接軌國際

全台最大的生醫新創Demo day ── 由比翼加速器、臺北醫學大學生醫加速器、秀傳醫療體系主辦的”TMU x BE x SCHS Demo Day : The Next HealthTech Frontier Transforming Hospitals” 即將在7/29 (六) 中午12點搭載Bio Asia 活動,於南港展覽館一館401及402會議室舉行。現場將有國家科學及技術委員會(NSTC)長官以及臺北醫學大學體系、秀傳醫療體系長官蒞臨,海內外精選團隊的Pitch、國際座談(Panel discussion)更有來自Stanford Biodesign的國際貴賓分享「塑造醫療保健未來的全球創新策略( Global Innovation Policy in Shaping the Future of Healthcare)」、「建設強國創新生態系統的最佳實踐(Best Practice in Building a Strong National Innovation Ecosystem)」,並包含知名跨國企業Google Cloud、AstraZeneca: A.Catalyst Network (AZ國際生醫創新鏈結網絡)、NEMIC 參與合作,將本年Demo day推向國際視野新高峰。