雍大生技跨足寵物AI精準智能健康 自然醫學與體適能熱烈回響

台灣寵物食品界領頭羊雍立貿易董事長鄒嵩棣成立旗下雍大生技，已成功跨足寵物健康新領域，經營寵物食品業長達47年，看好寵物擬人化的快速發展，且瞄準精準健康與自然療癒上的趨勢，在人們廣泛運用的純氧與高壓氧機的綜合效益上看見寵物的需求，未來將專注運用開發更多天然健康飲食、體適能指導與訓練、創造自然無毒的環境與用品，帶給寵物健康快樂。

同時，雍大生技執行長王鼎琪表示，在台北寵物展上推廣人寵智能AI應用，受到關注。雍大生技成立「人寵AI精準智能健康館」，且於台北新莊設立體驗館，並計劃於汐止開設另一個新的體驗館。此外，還將推出居家型的有氧與高壓氧設備。未來期望能將人寵AI智能健康的概念拓展至中國大陸和東南亞，營造一個身心靈都健康的人寵共生環境，並希望以MIT的精神行銷全世界。

雍大生技執行長王鼎琪向新北市長侯友宜介紹人寵智能AI體驗館，共同支持寵物照護保健。圖／雍大生物科技提供

鄒嵩棣指出，寵物食品的觀念在過去幾十年已發生重大變化，由於30多年前，貓狗吃剩飯剩菜，但現今飼主皆認為寵物吃飼料極為自然，而身為中華民國寵物食品級用品商業同業公會的創會理事長，他深知這個轉變的背後原因。

鄒嵩棣始終堅持「樸實」、「誠信」、「永續」經營理念，讓寵物食品具有優質、安心品質。雍大生物科技秉持著天然、非侵入式生物科技和量子科技研發產品，致力於落實預防醫學，為延長寵物壽命，讓寵物們能更長壽陪伴飼主。 他認為寵物市場商機無限，近年來人們對長照關注引起廣泛熱烈討論，而寵物與人一樣也需要長期照護。

他進一步表示，台灣目前飼養貓狗數量超過300萬隻，相較於美國犬、猫有1億7仟多萬隻，仍有很大的成長空間。因此寵物市場具有龐大商機，且寵物與人的數量關係也在逐漸改變，顯示出寵物市場潛力無限。