濰視眼科進駐台北東區 打造一站式屈光、醫美手術平台

濰視眼科自2017年開設首間近視雷射中心—台北館前院，以一對一顧問式諮詢服務、嚴謹的術前檢查及把關標準，創下極佳口碑與推薦率，為台北館前院及2021年開幕的台中東興院帶來極佳的預約量。

為因應持續成長的近視雷射需求，秉持一貫創新、複合式的服務體驗，今年7月濰視眼科仁愛院正式進駐台北東區，偕電眼名醫林友祺院長，共同打造結合屈光、醫美的手術平台。全新精品醫美品牌「濰視美學」，期以源於眼科的嚴謹、高規格，提供安全、透明的眼整形手術及醫美保養服務，讓顧客從視力到美麗，一站式打造璀璨眼神。

資深眼科先進到場剪綵 左到右 臺大醫院廖述朗主任、書田泌尿科眼科林嘉理院長、濰視仁愛院林友祺院長、濰視翁林仲總院長、亞東醫院張淑雯副院長、國軍花蓮總醫院戴明正院長。圖／濰視眼科提供

因應屈光手術需求成長 進駐台北東區

深耕自費市場多年，濰視眼科瞄準高端服務需求，憑藉1對1顧問式諮詢、業界高規格16台儀器56項數據的術前檢查作安全把關；專研的SMART transPRK單一術式，擁有術後保留角膜完整及穩定的特性。讓顧客從術前到術後都能享受安心、高品質的服務體驗，累積眾多口碑好評，台北館前院、台中東興院預約諮詢的民眾絡繹不絕。

濰視眼科仁愛院正式進駐台北東區，偕電眼名醫林友祺院長，共同打造結合屈光、醫美的手術平台。圖／濰視眼科提供

為因應快速成長的屈光手術需求，座落於交通便捷的台北東區，濰視眼科仁愛院於今(8日)舉辦媒體導覽會，宣示於近期正式開始服務。全新的濰視眼科仁愛院，佔地超過百坪的空間，營造舒適愜意的環境氛圍，服務採預約制，並提供專屬諮詢室及術後恢復室，讓客戶隱私保護再升級。

眼專科名醫把關 打造全新精品醫美品牌

濰視眼科仁愛院將由眼專科名醫林友祺院長坐鎮把關，曾任新光醫院眼科主治醫師、眼整形科主任，林友祺院長在屈光、眼整形手術及醫美療程具備豐富的臨床經驗，以親切、專業的問診風格頗獲顧客好評。

同以安全、嚴謹為最高原則，濰視眼科與林友祺院長攜手打造全新精品醫美品牌「濰視美學」，由醫師親自諮詢，結合眼專科專業做安全把關，在透明、雙向的溝通下，為客戶客製化的設計適合的療程，讓每位顧客都能夠在安全、安心、安然的狀態下，在時間與美麗中取得完美平衡，優雅漫行於時光間隙。

從視力到美麗 濰視眼科仁愛院一站完成

即便疫情逐漸遠離，大多民眾仍習慣佩戴口罩。這也讓面對面交流時，「眼睛」便成為表達情感和交流的焦點，這也使得眼整形與眼部保養美容需求大增。

看準這波眼部商機，濰視眼科仁愛院提供全方位的眼美容服務項目，除了雙眼皮、提眼瞼肌、眼袋…等手術療程，也引進多家國際大廠產品，如: 鳳凰電波、海芙音波、黑鑽水飛梭、皇家肉毒、艾麗斯精靈針…等等，可依據每位顧客的需求量身訂作適合的療程組合。

此外，如顧客同時有近視雷射需求，經由醫師評估及術前檢查適合，即可透過零接觸、不掀角膜瓣的SMART transPRK解決近視雷射問題，從視力到美麗，一站式的打造璀璨眼神。