台灣輔助醫學會舉辧「長者健康整合功能評估研討會」誓師大會 照顧老人有撇步

配合政府推動長照政策，由台灣醫師自發性組織的台灣輔助醫學醫學會以「防範勝於治療」、「治療多元化」為主軸，於今(9)日假輔仁大學舉辦「長者健康整合式功能評估ICOPE之輔助醫學會對策研討會」，且以「樂活」、「銀髮」為主題，廣邀學者與醫師蒞臨演講，近千人聚集盛況空前。

由台灣輔助醫學會發起，元培醫事科技大學前校長林志城領軍的「輔助療法健康指導技術士暨建康中心成立聯盟」誓師大會，今(9)日假輔仁大學國璽樓盛大登場，主要訴求則希望政府重視老年人的生活尊嚴，解放中年人的家庭壓力，並增加年輕人的就業機會。

醫學界專家指出，台灣老齡化來臨原本是樁喜事，但得不到妥善醫療照護的銀髮族的家庭，反而成為一場夢魘。據統計報告顯示，平均老人得臥床八年才得以善終，誰都不想要有此結果吧！

來自醫界、學界、產業界將近40餘位專家，包括輔助醫學醫學會理事長陳韜名、南華大學校長林聰明、國立台灣大學食品與生物分子研究中心教授沈立言、輔仁大學法律學院生技醫藥法學研究中心召集人張明偉副院長、佛光大學未來與樂活產業學系主任汪雅婷、亞洲大學博士林錚苑等共同組成聯盟並提出解方，希望政府予以採納。

去年八月於東海大學舉辦為期三天的第一屆「輔助醫學高峰會」，邀請海內外專家學者79人，並規畫11個工作坊，共計1200多人參與，副總統賴清德還親臨致詞。除了論文發表、研討會專題演講外，還有各式各樣的工作坊講座，讓民眾對輔助療法有更深入了解。大會還邀請德國三位重量級名醫公開演講，分別師承自傅爾電針療法的H. Schuldt博士、聖賀德佳修道院藥草學M. Ptok醫師以及新巴赫花精療法的D. Krämer醫師，實屬難得。

台灣在輔助醫學領域奮鬥的菁英們，也在此大會中一展身手，如香草修女郭秋玲、中醫博士蔡憶雲、心理副教授王真心主講的「德國聖賀德佳修道院藥草學運用於長照護理工作坊」；由復健科醫師潘盈達、心理師游翔富主講的「德國新巴赫花精療法之於老照護理工作坊」等，同時工作坊還讓現場民眾親自實作，此舉令全台近40萬從事輔助醫療工作者為之振奮。

今年活動早上邀請醫師潘忠興主講「長者情緒相關疾患輔助醫學調理」、醫師洪琪發剖析「長者認知相關疾患輔助醫學調理」、醫師高明志分享「長者情緒認知相關病患輔助醫學」。中午則由教授陳光耀詳述「無毒無害腫瘤防治療法」、台大補助及整合醫學中心主任蔡兆勳主講「輔助醫學在全人醫學扮演的角色」。

下午的活動則是早上演講的實際操作版，將分別由吳佳純、陳惠萱、吳明順、吳靜雯、黃啟銘、顏榮郎、陳俊霖、黎美嫻、楊聖功、彭鈺婷等多位專家學者醫師，帶領民眾了解如何實踐長者照護。其中包括音樂療法、漢方草本芳香療法、輔助生理功能性營養療法、人智醫學、頻率共振微電流、遠紅外線光療、綠色照顧、生物能量提升以及ICOPE 評估範例演練。

近年來西方逐漸重視「輔助醫學」，但台灣卻遲遲尚未跟上腳步。輔助醫學始終沒有包含在台灣「部訂專科醫師」範圍，也不屬於「醫療法」管轄，任何行為不能宣稱其療效，因此與藥廠及政府部門間的抗衡，使得「輔助醫學」走來篳路藍縷。

台灣輔助醫學會歷經數十年抗爭終於成功創會，致力於推動健康指導技術士、輔助醫學專科化，爭取讓台灣所有「被隱形」的民俗療法與輔助療法浮上檯面。理事長陳韜名表示，共計40萬從業人員納管後，都是未來長照的生力軍，將解決政府長照人手不足的問題，並提供民眾更多元療法。 今年大會結合時事議題推動「長者健康整合式功能評估ICOPE之輔助醫學會對策研討會」，可望能帶動政府與民眾的長照意識，讓人眼睛為之一亮「原來長照還能這麼好玩」！