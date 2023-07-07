新書上架—帶你一起打造永續美學空間

居住健康到底有多重要？根據《美國國家人類活動模式調查》，人的一生平均87％的時間是待在建築裡，這代表居住空間的環境對人體的健康狀態是有著相當程度的影響。健康建築融合了空間設計、醫學與工程三大領域，然而在實務上鮮少有如此全面的書籍，因此作者陳鵬旭設計師藉此機會將自身的專業與經驗，將其內容以淺顯易懂的方式分享給每位讀者。

作者陳鵬旭從事室內裝修近二十年的時間，目前為空間美學室內裝修有限公司主持設計師、台灣室內裝修專業技術人員回訓講師、台北市室內設計裝修商業同業公會理事，並曾獲得德國iF DESIGN AWARD優秀設計獎 、美國TITAN DESIGN AWARD雙金獎、芬蘭ARCH DESIGN AWARD 雙金獎等多項設計獎殊榮。為少數在業界擁有實務與教學經驗，且得獎無數的設計師，更難能可貴的是，同時擁有永續發展碳管理分析/規劃/管理師證照，對於現今綠能建築與減碳量化，可說是非常有見地。

陳鵬旭設計師近年來以十二字箴言提倡「環境永續+空間美學+人本健康」的設計理念，透過空間建材的選擇與應用，落實友善環境的目標，並注意人與環境間的平衡;在符合使用者空間需求的同時兼顧使用者的健康，珍惜大自然所給予的資源，使人與環境永續共存。為能更加落實理念與增加室內環境控制方面的學識，筆者選擇進入國立臺北科技大學建築系與都市設計研究所進修學習，在研究所的學習過程中，了解對於室內空氣品質與環境控制的相關領域，並透過實驗方法與科學數據，檢視室內裝修完成後的空間是否符合健康標準值。

作者陳鵬旭設計師闡述這本書的創作理念以及傳達對於室內設計的想法。圖／劉于瑄提供

本書內容主要針對如全室大量室內装修及高負荷率情況下透過設計手法，有效達到控制室內空氣品質等實務方面的探討，由於學術論文在內容的闡述上，往往相對較為艱澀，因此筆者希望能將更多實務方面的內容分享給每位讀者，並以較平易近人的方式，讓更多室內空間使用者、室內裝修從業人員與現場施作工班人員，透過本書即可具備相關專業的概念，並透過一些作法上的改變與調整，讓健康低危害的室內裝修與空間美學得以共同實現。

國立臺北科技大學建築陳振誠系主任致詞。圖／劉于瑄提供 國立臺北科技大學建築系教授兼幸福健築協會邵文政理事長致詞。圖／劉于瑄提供

國立臺北科技大學建築系教授兼幸福健築協會邵文政理事長致詞時讚譽陳鵬旭設計師的空間美學專業: 「陳鵬旭設計師在學時非常優秀，陳鵬旭設計師能將實驗出的數據運用於生活當中，這是其他同學很少能做到的。今天非常高興看到他利用碩士論文所得到的心得加上他的設計觀點所產出的作品，這本書集結於陳鵬旭設計師五年的經驗與科學研究的介紹與了解以及設計實踐的觀點。」；系主任陳振誠則稱讚陳鵬旭設計師無論是同學或是校友端上都是傑出校友，讓他感到非常驚艷: 「除了在邵前主任的指導下，榮獲國際美學的設計大獎外，碩士論文也在邵前主任的指導之下也轉型，以健康的呼吸圈當作最主要的訴求；而科學以及美學在過程中時常會失去平衡，但陳鵬旭設計師這幾年的發展將兩者融合的相當好，最後也提到這本書，對於室內設計師及一般消費者都會有極大的幫助，同時也預祝新書大賣。」

中華民國室內裝修商業同業公會全國聯合會陳銘達理事長致詞。圖／劉于瑄提供 台北市室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長致詞。圖／劉于瑄提供

中華民國室內裝修商業同業公會全國聯合會陳銘達理事長表示，「大家會希望減量裝修，以免影響身體健康，對現在來說我們可能無法達成環境控制這塊，但可以在被控制的時候，就不構成問題，也提到空氣品質法對於室內裝修的影響，有時業界會比政府更重視於這塊，陳鵬旭設計師在無人要求下，主動地自掏腰包檢測，目的是為了驗證自己的作品是健康的，對於業主是有足夠保證的，於去年111年八月制訂提供政府國家考試六大科裡面，其中一科室內環境，目的想強調空氣品質、光學和熱能等三個方面。」；台北市室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長則爆料: 「陳鵬旭設計師擁有兩個健康的行為，一個是定期捐血，研究中指出定期捐血的人有百分之八十八可以避免心血管疾病，跟書中的設計以及實踐一樣，先從自身做起，而第二個則是吃素，可以大大減少二氧化碳的排放。」

台灣病態建築診斷協會曾婷婷理事長致詞。圖／劉于瑄提供 彰化醫院胸腔外科林聿騰主任醫師致詞。圖／劉于瑄提供

台灣病態建築診斷協會曾婷婷理事長表示: 「與陳鵬旭一起做過許多案子，曾經最印象深刻的就是有一個案子，要求他連動空氣品質以及空調，這件事對於他來說是一個反差的事情，但最終也寫出一套軟體，將空調和空氣品質結合且跨界，把AI及空氣品質相對的連結，也提到所做的事情都不是為了財富，如何擁有一個健康和諧且大家可以共存的環境，才是一直所追求的。」；彰化醫院胸腔外科林聿騰主任醫師:「以一個大魚缸為例子，來闡述對於空間美學及健康呼吸的相對關係，在後續的設計，以人為目標和出發點，書中有提到室溫的檢測以及通風，是我們自己在選家的時候非常在意的，透過室內裝修的相關理論與資訊，可以避免這些疏失。」 正因為人的一生有一半以上的時間會待在室內，在探討空間美學設計之外，健康永續也變得相當重要，本書籍《空間美學x健康呼吸 設計與實踐》不僅分享最新且具專業性的裝修技術，也協助讀者簡易地了解室內裝修所需注意之細節，迅速為自己的房屋做初步健檢，讓大家都能擁有一個更健康、更舒適的居住空間。