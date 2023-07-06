專為退休人士打造 「CLUB 零」插旗士林官邸特區

專為退休與半退休人士打造的私人會館「CLUB 零」，於7月1日在台北士林隆重開幕，以全日休閒與個人專屬健康服務為兩大主軸，提供邁入第二人生的菁英們一個頂級的人脈社交場域。CLUB零位於台北士林官邸特區，交通便捷、大隱於市，與九公頃士林官邸公園為鄰。會館占地 300 坪，結合室內竹、藤、木質與硅藻土等自然建材，讓會員啟發五感、享受全日休閒，盡情探索第二人生。

韻律教室——緊鄰士林官邸公園，享受自然氛圍。圖／CLUB 零提供

CLUB 零創辦人暨執行長林廷翰出身科技業，他觀察到許多在職場上奮鬥一生的前輩，在退休後仍希望保有活躍的社交與休閒生活，但市場上卻缺少優質的解決方案，他表示：「零，在中文上意味著展開第二人生，從零開始體驗生活的樂趣與美好；在數字上，『０』就像人生循環、沒有終點。CLUB 零的願景，便是打造出一個兼顧健康與休閒、量身設計的頂級退休社群，不僅在娛樂社交上滿足退休人士們的休閒需求，更讓不同年齡層、不同產業、擁有不同生活型態的退休人士們，都可以在這裡重塑生活意義，並且活得健康幸福。」

豐富課程——退休後仍能保持興趣之培養。圖／CLUB 零提供

百種課程與全日休閒活動

CLUB 零的特色，是提供一站式的全日休閒活動。為滿足退休人士多元的學習慾，CLUB 零整合了 170 種不同課程與體驗，並以專門的設計方法重塑會員體驗。課程活動包含六個面向：「風格生活才藝」、「運動健康」、「講座共學」、「旅遊結伴」、「專業技能分享」、「健康知識講座」，從插花、素描、手工藝、剪紙等才藝課程，到養生健康講座，當然也有氣功、瑜伽、舞蹈等各式運動課程。在常態課程外，CLUB 零不定期舉辦限定活動，如藝術品拍賣、精品VIP活動，以及各種主題性的旅遊行程。

高爾夫球屏——身歷其境，室內也能盡情揮桿。圖／CLUB 零提供

除全方位的課程與活動，場館內還設有三間設備齊全的棋藝室、兩個虛擬高爾夫球屏、一間韻律教室、一間SPA房、以及一個大型KTV室，供會員們排解一日時光。甚至還提供「陽光農場」，讓會員們能在此種植蔬菜，享受親手種植、栽培、收成農作物的樂趣。

專科醫師一對一健康方案

CLUB 零的另一個特色是結合休閒與健康養生，為會員打造一對一的專業服務。場館每週進駐不同科別的專科醫師，提供會員專業健康意見，省去醫院掛號的冗長等候。同時也將定期追蹤退休人士的身體數據，例如血壓、體重、身高、體脂率和骨質密度等，若會員有就醫的需求，CLUB 零也可提供就醫建議，確保會員節省時間、得到最專業安心的健康資訊。

健康室——專科醫師進駐，享有個人化健康服務。圖／CLUB 零提供

結合了全日休閒、健康服務與舒適的社交娛樂空間，CLUB 零的宗旨是打造一個具啟發性、但同時使人感到安全舒適的社交圈，讓退休人士們可以和優質的會員一起探索各種活動、課程與自由交流。僅收 350位VIP會員，CLUB零旨在精選品格與聲譽優良的退休或半退休人士，在此結識夥伴。

「CLUB 零」私人會館資訊

地址：台北市士林區中山北路5段522號4樓 （欣翰士林官邸大樓）

洽詢電話：02-28833823

E-mail：service@club0.tw

詳細資訊：reurl.cc/zAk4qV