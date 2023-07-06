安克生醫超音波智慧睡眠檢測 開創睡眠領域新紀元

安克生醫(4188)持續攜手全球醫療機構，擴大旗下超音波智慧睡眠檢測之產品應用與臨床價值，日前舉辦論壇邀請美國史丹佛睡眠中心、台大牙科、台大健檢等權威級合作單位，分享已刊登於各大知名醫學期刊的合作成果，獲數百名醫師專家高度肯定，該項智慧醫材目前也通過台中市衛生局自費碼，並獲醫學中心引進使用。

安克生醫偕台灣睡眠醫學學會舉辦「喉部超音波在睡眠科學領域應用論壇」。圖／業者提供

安克生醫偕台灣睡眠醫學學會舉辦「喉部超音波在睡眠科學領域應用論壇」，邀請美國史丹佛睡眠中心醫師Dr. Stanley Liu、台大牙科陳韻之醫師、台大醫院謝敦理醫師等多位合作對象，替全場300多名醫師、專家進行成果與新知分享，當中包含獲頂尖醫學期刊《JAMA Otolaryngology》、美國聯合專業睡眠學會（SLEEP 2023）發表刊登的內容。

安克生醫超音波智慧睡眠檢測，獲中國附醫健診中心引進啟用。圖／業者提供

論壇中，Dr. Stanley Liu分享以超音波智慧睡眠檢測觀察上呼吸道解剖結構，較傳統檢測看得更為深入，且透過進一步分析，能預測中重度阻塞型睡眠呼吸中止症OSA的罹病風險，並提供後續有效手術治療的參考。台大牙科也透過超音波智慧睡眠檢測，觀察上呼吸道結構特徵，迅速且有效的預測患者止鼾牙套適配性。

全台近百萬人罹患OSA，診斷盛行率卻相當低，主因之一是檢測可近性低，傳統睡眠檢測排隊等候動輒月至半年，且需到睡眠中心睡一晚，難以在健診中心執行，超音波智慧睡眠檢測則不需過夜，清醒狀態下十分鐘完成風險評估；台大健檢分享逾千位民眾的使用經驗：經超音波智慧睡眠檢測屬於中重度的患者，安排至睡眠中心接受進一步檢測，陽性預測值高達91%，透過真實數據，再次證實其準確性。

超音波智慧睡眠檢測日前通過台中市衛生局自費碼，更已獲中國附醫健診中心引進啟用，有助於協助更多有睡眠狀況、關心自身健康的民眾。安克生醫李伊俐總經理表示，從前端篩檢到後端的治療處置，超音波智慧醫材在睡眠醫學領域都扮演著重要角色，有助於臨床診治，同時也讓民眾受惠，安克生醫將持續促進超音波醫療技術的發展，守護民眾睡眠健康，共同對抗此21世紀新文明病。