昱捷榮獲經濟部 科研發展專案計畫補助

電子通路商「昱捷」投入創新醫材開發，所衍生的「多孔性創新表面處理人工牙根開發計畫」甫在上月榮獲經濟部科技研究發展專案「協助傳統產業技術開發計畫」補助。

昱捷將透過此補助優化其獨家專利技術:「化學浸潤技術(BSSF, BioSpace Surface Functionalization)」，於今年完成人工牙根的前期開發。觀察市面上的醫療器材多經過表面處理，常見的表面處理技術包含雷射、噴砂、陽極電鍍等，這些製程有可能會造成金屬表面材質的變異，導致脆化等現象發生，存在安全上的隱憂。

昱捷開發經BSSF化學浸潤處理的人工牙根具備下列特色：

形成高密度孔洞可以增加細胞附著率。 外壁及孔洞壁上產生TiO 2 氧化層增加親細胞性。 孔洞壁上產生之氟化物幫助口腔殺菌。 BSSF化學浸潤處理後產生之仿生結構可促進骨質再礦化。 整體表面積大幅增加，有利於骨整合。

而在此補助後，昱捷會持續推動人工牙根產品的TFDA（台灣衛生福利部食品藥物管理署）醫材認證，動物實驗也早於補助就已規劃進行中，以期明年讓產品順利上市，以近年人工牙根市場持續成長，可望在上市後大幅挹注營收。

為了更貼近產學合作，昱捷公司於2022年加入臺北醫學大學數位口腔產業聯盟平台(http://doia.tmu.edu.tw/)，成為企業會員。透過聯盟平臺的服務項目包含：1. 產/學/醫媒合、2. 研發技術協助、3. 法規諮詢輔導、4. 製程技術支援、5. 產品檢測服務等，開拓在相關產業界的視野。

此平臺將數位與人工智慧結合，充分應用在臨床牙科、顱顏面、骨科等醫療重建系統中，並培育相關專業人才加入產業運作。數位口腔產業聯盟平臺在技術面著重於掃描技術、智慧材料、電腦輔助設計/分析/製造、人工智慧、大數據、虛擬/擴增實境、三維/四維/五維列印；最後將技術應用於口腔、顱骨、顏面及骨頭等醫療方面。

昱捷已具有BSSF化學浸潤技術，也可藉由該平台進行技術推廣，促進聯盟廠商瞭解並應用在其他領域上；提升產業價值，提供產品打樣試製服務，協助突破製程技術。在學術研究上，開發研究成果發表國內外期刊，提高公司能見度。在醫學方面，提供新的技術與產品，提升醫療品質。最後在應用研究方面，更可研發產品技轉給國內外相關廠商，促進醫療業技術提升。

昱捷(股)網站 http://www.sentronic.com.tw