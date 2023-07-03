Zespri奇異果聯名貳樓 推出夏季活力早安套餐

限定餐點大公開，全民喚活任務喚醒夏日味蕾，「早餐大募集」送你Line Point一萬點

全球奇異果領導品牌Zespri 7月3日宣布與知名美式早午餐貳樓餐廳合作，聯名推出「夏季活力早安套餐」，五款限定創意料理，以時下人氣早午餐加入Zespri奇異果重新研發設計，從早開始補充維生素C、膳食纖維等滿滿營養素，酸甜好滋味喚醒夏日味蕾，為充實的一天帶來活力好心情！即日起至8/6為期五週，於貳樓全台17間門市皆可享用。Zespri也於官方Line帳號發起「早餐大募集」活動，邀請民眾完成每日喚活任務，累積活力點數抽好禮，除了整箱Zespri奇異果，還有Line Point 10,000點等相關驚喜大獎，吃得健康還能輕鬆拿好康，享受「天天Zespri，滿滿有活力」！

新鮮聯名 打造今夏最有活力的早安套餐

早餐是展開每天生活重要的第一餐，國人卻最常選擇蛋餅、漢堡、三明治等食品，過多的油脂和澱粉反而令人下午昏昏欲睡，在早餐中加入足量的新鮮蔬果，不僅補充營養，也能幫助消化、增加飽足感，避免後面攝取過多食物與熱量。而來自紐西蘭的Zespri奇異果，小小一顆富含維生素C、膳食纖維、奇異酵素等多種的營養素，也因高營養密度被稱為「營養小金礦」，水潤香甜的口感帶淡淡的天然微酸滋味，清爽無負擔，是讓早餐均衡變身的最佳選擇！

Zespri特別攜手知名美式早午餐貳樓，以陽光金圓頭與綠奇異果不同的口味與口感，巧妙結合人氣早午餐選項，重新研發、打造出五款令人耳目一新的期間限定餐點，如相當受消費者歡迎的莎莎酥餅，此次特別為兒童餐獨家設計美味又營養的風味，以及首次公開的大人氣開放三明治、在外面喝不到的黃金奇異果汁等，期待以此次聯名餐點提供滿滿健康與活力，以美味讓大眾愛上享受早餐的美好，同時也能維持身體輕盈感，一早就打起精神讓身體和大腦迅速開機，擺脫無精打采，整日能量滿分！

五款聯名餐點 帶來整天活力好心情

Zespri x貳樓「夏季活力早安套餐」，酸甜口感清爽開胃，搭配其他主食毫不膩口，更提升整體餐點的口感層次，每一口都有補充能量的感覺，越吃越湧現活力、提振心情！7/3至8/6於貳樓全台17間門市期間限定販售，養成吃營養早餐的好習慣，開啟美好的一天！

陽光寶貝超能早午餐

滿滿Zespri奇異果丁與番茄丁製成的莎莎醬、搭配大人小孩都難以抗拒的起司酥餅及香滑嫩蛋，貳樓人氣品項 – 墨西哥酥餅以「陽光寶貝超能早午餐」重現經典，更翻玩出絕佳新滋味！加入酸甜清爽的水果沙沙醬，在濃郁口味中增添幾分果香，且更能同時補足鈣質、膳食纖維及維生素C，帶給大小朋友充滿驚喜又活力的早晨！聯名活動期間點陽光寶貝超能早午餐還能得到限量的奇異果蠟筆喔！

無敵金果Ft. 營養開放三明治

在歐式麵包上以香濃的酸奶鋪陳，擺滿Zespri陽光金圓頭與煙燻鮭魚，組合成近期「食尚界」新寵 – 開放式三明治，如同散壽司般的豐盛擺盤，帶來視覺與味覺的雙重饗宴，配由當季新鮮生菜組成的綜合沙拉，在早晨大啖鹹食又可清甜解膩，豐富蛋白質、Omega-3與維生素C更是直接在一早將「能量值」充滿，早起工作不憂鬱！

Kiwi Super Pink Bowl 陽光美莓奇異果優格碗

Zespri陽光金圓頭、綠奇異果丁及各式莓果搭配燕麥優格碗，就是要給你今年夏天最酸爽的好滋味！在容易食慾不振的炎熱氣候就靠陽光美莓奇異果優格碗喚醒味蕾，零負擔享受又不失飽足感，絕對是愛美和養生族的最佳「涼」伴！

Kiwi Super Blue Bowl 熱力芭芭奇異果優格碗

Zespri陽光金圓頭、綠奇異果丁與芭樂等熱帶水果搭配燕麥優格碗，獻上口感繽紛的維生素Ｃ三重奏，最適合作為提振精神、增加活力的第一餐，清爽飽足、身心舒暢，一口接一口彷彿置身熱帶海洋，熱情活力百分百！

Combo Kiwi Smoothie 黃金盛夏奇異果優格冰沙

天氣熱就來一杯冰冰涼涼的盛夏特調吧！每一口沁爽都融入了Zespri奇異果酸酸甜甜的果香，同時享受到奇異果肉的Juicy，以及細膩的碎冰在嘴裡慢慢融化，讓你過癮地一口接著一口，補給豐富的維生素C與膳食纖維，為生活注入滿滿能量。

Zespri早餐大募集 擁有健康還有機會抽好康

Zespri本次更特別在官方Line帳號舉辦「早餐大募集」活動，邀請民眾每日完成活力早餐任務，在早餐中加入一顆奇異果，拍照上傳抽限量好禮，豐富獎項包括一整箱Zespri奇異果、超人氣限量KIWI兄弟手偶，更有機會獲得Line point 10000點等驚喜大獎，超過500個名額的中獎機會，上傳次數越多中獎機會越高，鼓勵民眾補充活力，養成健康均衡的飲食習慣從『早』開始，一起「天天Zespri，滿滿有活力」！

Zespri早餐大募集活動參加這邊走：https://ibr.tw/JRC