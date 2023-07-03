TAIWAN PRO SHOW職業大賽 強勢登場

由健身工廠舉辦，台灣第三屆IFBB PRO TAIWAN PRO SHOW職業大賽，6月30日、7月1日、2日，高雄鳳山體育館如火如荼舉行，第一天賽事誕生三張職業卡，分別為Women’s Wellness「女子健康體態」，由蔡淨雯獲得，原本在建築事務所擔任設計師，從最初陪伴男友進健身房運動到後來親自參與健身訓練，現今更順利取得奧賽入場券，而「男子傳統健美」Bodybuilding則是由趙磊拿下，參加IFBB PRO四次，終於如願取得國際健美舞台金鑰匙，最後「男子健體」Physique項目，由王翔打敗29位好手，當高舉職業卡時內心激動不已，「從2017年開始比賽，每次離冠軍就是差一步，今年初備賽狀況一直不穩，原本想放棄，後來告訴自己有志者事竟成，想不到就拿卡！」此次賽事，7月2日將誕生「男子古典健美」Classic Physique、「女子比基尼」Bikini兩張職業卡。

台灣最年輕IFBB職業卡選手劉全宥、大H、劉翔、熱狗王。圖／業者提供

2023 IFBB PRO Taiwan 台灣職業卡資格賽，主辦方用心規劃-職業選手見面會，包括韓國女神Areum Song，兩屆奧賽選手Sara Choi，男選手邀請到韓國 Kim Min Su (滅霸），台灣則有最年輕IFBB職業卡選手劉全宥，大H和劉翔，各國好手參加見面會與粉絲零距離接觸。除了現場觀賽之外，Eleven Sports 7月2日1600至1800，進行電視直播職業賽，精彩養眼賽事再創盛況，預期擠入爆滿健美愛好者。

選手蔡淨雯勇奪女子健康體態職業卡。圖／業者提供

男子健體Physique職業卡得主王翔。圖／業者提供

健身工廠盛大舉辦賽事，給予選手最高規格的競賽環境，贊助商更是全力支持，頂級贊助商ALLIN，另外VERVE 、TINITA 、BORN TO WIN、MUSCLE QUEENS、FIED、 喬山健康科技於賽場外提供週邊體驗活動，讓觀眾們視覺擁有豐富饗宴。健身工廠為柏文健康事業旗下專業之健身中心品牌，是台灣首家上市的運動健身中心品牌，業界第一個獲得國際iHRSA優良評鑑，同時是亞洲第一家獲得 SGS全球服務認證標章的健身品牌，在全亞洲健身產業中，占有舉足輕重的前導地位。