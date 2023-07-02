幼教大師侯美妗建言：生養眾多才能解決長照勞力缺口困境

台灣正面臨快速的邁入超高齡社會，以扶老比率已從96年的14.13上升到106年的18.99。而老化指數在96年的58.13上升到105.70。近年台灣從高齡社會進入超高齡社會的速度也比鄰近國家快許多。

幼教大師侯美妗指出，長照目前面臨的困境，最大的問題就是勞力不足的問題，雖然政府已積極開拓「勞工來源」，但隨著少子化的浪潮來襲，唯有提升生育率才是跟本解決之道。

在一場研討會中，幼教界大師侯美妗提出了一個前詹性的建議：如果要提升生育率，首先就是要提供完善的幼兒教育環境，由於時代的變遷及歐美教育模式的延伸，台灣的幼兒教育內涵，除了要有現代化的硬體設施外，所有第一線的工作人員也都要具備專業的證照。

尤其目前的幼兒園或托幼機構，已經跳脫只有暫時「托護」功能，幾乎每天從進入幼稚園開始，就要提供有助於其身心靈健康發展的生理營養所需，更要提供有幼幼兒腦力、智力發育的各項專業課程。因此要建構一個完善高水準的幼兒教育機構，除了有熱忱與使命外，更要有充裕的資金。

據此，侯美妗園長也呼籲：如要讓幼兒教育機構能蓬勃的發展，一定要有合情合理的法規協助，並能站在機構主事者的立場，協助排除一些「過於主觀的規範」，這樣才能讓優質的幼兒機構可以提供高水準的「托護功能」，也間接的有助於「安心生養」的落實！

台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示：台灣的長照人力需求，已經達到了困難突破的極限，其跟本作法，一定要從「增加生育率」著手，而這也是建構優質高水平長照的必備條件！