莊廣和堂 首創轉大人文化產業

創辦人莊美如盡心關注下一代的身心健康，要從台灣扎根，將青少年成長秘訣發揚全球

傳承台灣第一位女中醫師-莊淑旂博士的養生智慧，第四代傳人莊美如過去30年將懷孕養胎、母嬰產業規模化，現將啟動「轉大人產業」十年計劃，盡心關注下一代的成長教育。

「莊廣和堂」品牌緣起於百年老店台北迪化街「廣和堂」中藥舖，「莊廣和堂」品牌精髓傳承台灣第一位女中醫師，有「台灣國寶」之稱的莊淑旂博士。莊博士結合中西醫兩者之長的自然醫學健康法，長期在中日兩地推廣宣導抗癌健康觀念，推廣「防癌宇宙操」、「懷孕養胎」及「產後坐月子調理」等，出版過許多養生專業著作，為國內外知名的食療養生專家，對促進國民健康貢獻良多，並獲得台、日、歐美等多國政府表揚。「莊廣和堂」傳承莊淑旂博士的養生秘訣及獨創藥膳煉製湯底精髓，無論是莊廣和堂轉大人®系列、養胎餐、月子餐、生理餐，推出許多便利生活的養生燉湯，深受市場歡迎。

「莊廣和堂」與時俱進，導入企業化經營思維，以電商平台行銷產品。圖／謝易晏

「莊廣和堂」創辦人，也是「廣和堂」中藥舖第四代傳人莊美如，傳承阿嬤莊淑旂博士的養生秘訣，在飲食、生活、運動打下最紮實的基礎，莊美如在1998年生下健康的「三胞胎」，並致力推廣莊淑旂博士轉大人文化與教育長達十餘年，如今三胞胎均健康長大成人，成為莊淑旂博士「轉大人養生法智慧」的最佳見證。「莊廣和堂」創辦人莊美如分享，有鑑於台灣少子化趨勢，每個孩子都是父母的心頭肉，如何讓孩子身心健康長大是天下父母們非常重視的課題，因看到市場上的迫切需求，莊美如近年將重心放在推廣「青少年轉大人產業」，開辦免費「轉大人成長班」只是十年計劃的第一步，要從台灣扎根將「轉大人產業」發揚全球。

「莊廣和堂」創辦人莊美如董事長與三胞胎合影。圖/謝易晏

「莊廣和堂」總經理林家明分享，過去幾年因疫情，公司專注研發新產品，以莊淑旂博士在2008年親手開立給外曾孫三胞胎原創的漢方草本，再搭配古法滴雞精則為業界首創：以自然熟成的台灣土雞，採用古法細火、無水滴煉。不斷試驗與開發，耗時2年終於成功研發出本草漢方加上滴雞精之男女配方不同的「莊廣和堂轉大人®少男-呈龍萃滴精®/少女-呈鳳萃滴精®」。自2023年2月產品一上市即被搶購一空，推出至今熱銷超過十萬包，這也讓我們看到市場龐大商機。

莊廣和堂轉大人®少年呈龍/少女呈鳳萃滴精®。圖/業者提供

「莊廣和堂」莊美如創辦人表示，非常謝謝許多父母給我們的信任跟肯定，其實從小跟在阿嬤莊淑旂博士身邊學習，深知人要健康，勢必要從生活及飲食層面改善。以我自己生三胞胎的經驗分享，除了懷孕期間的飲食及生活作息要好好調整外，坐月子對於媽媽的身體修復也是至關重要的時機，而孩子出生後到青春期時期會產生許多變化，一般父母認為孩子年齡到了自然發育就是所謂的「等大人」，但莊淑旂博士強調必須用正確的「生活方式」、「健康飲食」以及作「毛巾操伸展運動」，讓孩子們透過規律及健康的飲食，正確運動來全身伸展、增強體力，健康成長「轉大人」。因此近期我們特別開辦給父母上課的免費「轉大人文化成長班」，希望讓更多人了解正確的全方位知識，也獲得許多熱烈迴響。

轉大人成長班「三胞胎現身說法」。圖/業者提供

轉大人成長班少男少女「伸展操（長高操）」教學(左)，及矯正駝背的「牆上手臂運動」教學(右)。圖/業者提供

【莊廣和堂轉大人成長班】免費課程報名：0800-898-008

免費課程場次資訊請至「莊廣和堂官方網站」https://www.jlife.tw查詢