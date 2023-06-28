大健康產業搶攻全球跨境電商 創易集團精準健康平台搭建品牌新商機

台灣生醫健康產業總營收在2021年達到3,354億新台幣。研究機構 All The Research 預測，全球跨境電商市場規模，將從疫情爆發前（2019年）的5,785.7億美元，增長到2026年的2.2兆美元，年複合成長率高達17.4%。台灣的生醫大健康產業，如何搭上這波跨境電商順風車進軍全球市場。

創易集團執行長陳翔禹在講座中分享，以精準健康平台跨境全球的具體規劃。圖／業者提供

由創易集團台灣創易連網公司主辦之「2023益生菌大未來，從精準健康出發布局全球關鍵新思維」講座，於6月28日下午登場，希望提供給台灣大健康全產業品牌，跨境出海大中華市場解決方案，帶領台灣廠商，搶佔三千億人民幣的大健康消費市場商機，實現全人類精準健康零距離的理想。

創易集團講座吸引台灣生技保健品牌業者前來聆聽。圖／業者提供

創易助攻台灣百家生醫保健品牌 搶佔跨境電商市場

創易集團積極佈局全球跨境電商市場，當然也包含目前市場佔比在全球超過50%的中國大陸。創易集團執行長陳翔禹出席講座時表示: 「以往台灣廠商在對接中國大陸跨境市場時，必須自己搞定物流、金流、通路與行銷推廣或是與代運營商一一對接，然而從2019年中國大陸開放保健品跨境業務以來，創易集團已經協助台灣中化健康生技、中美製藥、耐斯生技、澄交生技、敏盛醫療集團等百家以上廠商順利進入中國大陸跨境電商市場，並創造每支商品100萬人民幣以上的銷售額。」

謝其修醫師於創易集團講座分享精準健康與東方整合醫學理念。圖／業者提供

創易打造遠程健康諮詢服務 精準健康跨境全球

陳翔禹表示，創易集團今年更將從精準健康角度出發，結合海外中西醫師、營養師、藥劑師等醫養團隊，打造「遠程健康諮詢」服務。希望透過「線上健康諮詢、開立健康處方」的方式，將台灣優質生醫保健產品，以「精準處方」的方式，推薦給消費者。陳翔禹指出，精準醫學的目標，是為已經生病的患者提供精準治療，但「精準健康」的目標，更為重要，透過「精準健康」機制，可大幅降低亞健康、亞疾病族群發展為慢病的比例，降低醫療支出，提升健康餘命。「精準健康」是六大核心戰略產業之一，政府也透過政策獎勵、產品輔導、法規調整、國家型計畫等方式大力扶持。

創易集團執行長陳翔禹（左）贈感謝狀予澄交生物科技執行長陳志銘博士（右）。圖／李水蓮

創易集團本次講座，特別邀請整合醫學專業醫師：天年健康國際董事長，謝其修醫師，透過東方整合醫學角度，來說明消化系統之健康解方；以及澄交生物科技執行長：陳志銘博士，介紹從台灣綠香蕉研發的菌泳膠囊益生菌。兩位專家也於現場分享，台灣品牌商如何從精準健康出發，與醫師對接精準健康處方，並藉由跨境精準健康平台模式，擴大出海新商機。

創易集團EZICON Group

提供個人化、精準化、智能化的健康選物與跨境創新解決方案，帶領大健康產業跨境全球成為消費者首選，實現全人類精準健康零距離理想。

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