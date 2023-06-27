深化臺美生醫產業合作 貿協率醫材企業開拓美洲市場

「美國邁阿密醫療儀器設備暨復健保健展（FIME） 」為全美及中南美最大的醫療設備及器材專業展覽會，今（2023）年6月21日至23日共匯集超過50國1,200家參展廠商於佛羅里達州邁阿密會議中心盛大展出。

美國為我2022年醫材出口第一大市場，為強化臺美醫療產業合作，由經濟部國際貿易局主辦，委由外貿協會籌組臺灣館，領軍13家專業醫材業者展出醫院手術優化、智慧醫療、健康照護、復健輔助等多樣化創新品項，3天共吸引625位專業買主洽詢。包含全球醫療供應鏈重要關鍵的國際大廠，年營業額超過880億美元的美國前三大醫療保健企業McKesson、以及銷售超過數十萬種醫療產品的全球第五大醫材業者Medline等均前來臺灣館洽談，討論納入通路等合作模式，有望促成可觀醫療商機。

邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇（右2）、亞特蘭大辦事處經濟組組長陳新發（左2）和外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍（左3）特地來展會為展商打氣。圖／貿協提供

臺灣館捷報頻傳

基於美國對醫療智慧化和品質的重視，中高階產品需求明顯增加，對我智慧醫療影像與手術相關產品相當感興趣，包括開發高階醫療內視鏡的安奈視科技和止血鉗的台灣先進皆接獲至少30家以上包含醫院急診室和實驗室有意以臺灣品質產品取代現有器材；而擁有突破瓶頸的透明質酸交聯平台（CHAP）專利技術的科妍生物，複製成功拓銷巴西市場經驗，藉由本展吸引眾多中南美經銷商洽談合作；另擁有全球專利智慧手術導航的台灣骨王也獲美國知名私人醫院洽談引進。

醫療照護與輔具亦為臺灣館一大亮點

本屆中南美買主比例高達6成，其購買需求以醫院家具（如病床）和醫院耗材（如手術衣）為主，臺灣館產品符合其要求。專業研發醫療病床的強盛興以結合智慧聯網吸引大會媒體Intelligent Healthcare採訪；將臺灣的高品質手術衣引進全球醫院的新萬盟、知名口罩大廠華新醫材、及推出多功能護理軟墊和耗材的錫欣皆同步開發數十家美國潛在經銷商；而採用先進技術的專利助聽器企業洞見未來也逢美國市場開放政策，看好進軍上兆產值連鎖商場。

我完整醫療生態系亦獲買主青睞

提供醫療零件加工的冠淳、減壓材料的立嵄、專注於醫療敷料領域的俊勇、與攜帶式電療復健的福芯科技，皆藉由本次參展開發更廣域的應用商機。邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇、亞特蘭大辦事處經濟組組長陳新發、外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍與邁阿密台商會會長黃業倫也特別為我參展企業舉辦交流座談會，提供第一手拓展美國市場資訊。

為持續拓展全球醫材商機，外貿協會將於7月27日舉辦智慧醫材合作商談會，洽邀國際買主直接來臺與我商一對一洽談，有興趣者請速報名，網址（ https://reurl.cc/eDXbrm） ；另亦組團參加各項國際醫療專業展，包括日本東京國際醫療展（2023年10月）、杜塞道夫醫療器材展（2023年11月）等，詳情請至官網（https://events.taiwantrade.com/）查詢。