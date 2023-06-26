長庚深耕5大領域 成果斐然

長庚醫療財團法人持續推展醫療法第46條規定事項，在各方面均展現重大進展與成果。

在研究發展方面，設立醫療人工智能核心實驗室，開發腕部舟狀骨骨折偵測軟體，於2023年2月以醫療院所名義獲得衛福部醫療器材許可證，協助醫師輔助診斷；發展微菌叢移植治療技術，整體成功率近9成，解決病人腸道疾病問題；進行兒童世代研究發現減少二手菸接觸，可降低幼童自母體上轉移抗藥性金黃色葡萄球菌機率2.12倍。

人才培育上，1997年迄今培育國外進修1,104人，國內33,475人，平均每月補助25～38人出國鑽研臨床技術、基礎醫學研究或攻讀博士學位；為提供國際及本國醫師手術技能，於2023年成立「手術技能訓練暨研發中心」之「擬真手術模擬訓練」，已完成顯微及微創手術組共66份手術訓練標準教案，訓練科別13專科，降低資淺住院醫師於進入開刀訓練時間及縮短學習曲線，確保訓練成效及維護病人安全。

醫療救濟方面，有感特殊醫療技術或材料之醫療費用龐大，非一般家庭經濟所能負荷，為實踐「人本濟世」珍惜尊重生命，提供人工電子耳、質子治療、癲癇高科技療法、帕金森症深層腦部刺激療法（DBS）、細胞治療等高額醫療費用補助共287人次，提供病人治療新契機，增進生活品質。

推動社區醫療，2002年起走進偏鄉執行桃園市復興區公益關懷計畫、雲林社區健康照護、宜蘭偏鄉學校巡迴關懷服務等，提供24小時醫師駐診、巡迴醫療、遠距醫療服務、兒童早療服務、關節炎整合治療計畫、B肝C肝擴大追蹤照護等，於2021年已服務34,654人次。也持續推展「偏鄉學生技藝展能計畫」，提升其就業競爭力，並鼓勵參加技職相關競賽共97人次，達到完善健康鄉民服務。

社會服務層面，2014年成立運動醫學整合照護團隊，結合醫師、藥師、營養師、心理師等，並引進運動防護員，提供運動專業醫療防護與就醫協助，陪同征戰奧運、亞運等大型賽事；2018年更深耕基層，全面照護33所國高中選手，贊助12所偏鄉學校拔河隊專業拔河鞋。連續八年榮獲體育署國家體育推手獎-金質獎、連續四年榮獲國家體育推手獎-長期贊助獎。

此外，長庚各院區也成立「兒少保護中心」，整合醫療、社政、警政等建構專業合作平台，透過影片及手冊制定，喚起社會大眾重視兒保議題，強化兒保醫療照護模式，整合團隊設置一站式兒少門診。

國內爆發新冠肺炎疫情後，長庚醫院即積極配合政府各項防疫及醫療政策，承接疫苗注射站共620場次，動員8,986人次，施打人次達410,112人次，確保疫苗注射過程的安全性和即時性；同時承接511間防疫旅館確診者隔離檢疫照護、支援社區篩檢站業務並成立19個社區篩檢站；結合各專業團隊從採檢解隔/檢傷分流等醫療服務防範病毒擴散，機場入境旅客篩檢完成152,885件PCR檢驗，堅守國門的第一線防疫。

此外還導入視訊門診平均服務量近6,000人次、「陪探病APP防疫管理」累計服務量約204,474人次，以降低不克至醫療院所探病和就診之服務需求。針對醫院營業衰退30％的餐飲部和攤商，也提供租金全免、高雄訪客停車場租金減免40％等紓困方案，協助大家度過疫情的艱難時刻，獲頒防疫貢獻獎。