長庚醫院 獲衛福部綜合傑出獎、防疫貢獻獎肯定

衛生福利部於5月17日上午頒獎表揚2021年度辦理醫療法第46條規定事項績效卓著之醫療財團法人。長庚醫療財團法人每年將醫療收入實際投入在研究發展、人才培訓、健康教育、醫療救濟、社區醫療服務等領域，更於新冠肺炎疫情期間，積極配合政府各項防疫及醫療政策，今年一舉榮獲「綜合傑出獎」與「防疫貢獻獎」雙重肯定。

長庚醫療財團法人代表出席頒獎典禮。圖為醫學教育總會副主席龔嘉德（左起）、醫學研究發展委員會副主席黃璟隆、決策委員會主任委員程文俊、董事楊麗珠、感染管制總會委員謝顯森。圖／長庚醫院提供



長庚決策委員會程文俊主委表示，長庚成立以來遵循王永慶創辦人「不以營利為目的，從事醫療事業，促進社會公益福利」之精神；2021年將醫療收入結餘的85％，辦理研究發展、人才培訓、健康教育；醫療收入結餘的另外15％，辦理醫療救濟、社區醫療服務等。這次獲衛福部頒贈此殊榮，實為對本法人46年來之肯定，也是對於疫情期間第一線直接照顧病人的醫護人員及其他各職類同仁的肯定。感謝來自社會各界的支持與鼓勵，讓長庚更有力量面對今後的挑戰，長庚會持續堅持與承擔照護病人的責任，亦將一本初衷，對醫學研究、社會公益等相關領域持續挹注資源，期能精益求精，實踐回饋社會。

根據醫療法第46條規定，醫療財團法人應提撥年度醫療收入結餘之10％以上，辦理有關研究發展、人才培訓、健康教育；10％以上辦理醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項。