獨家技術日本發明獎奪三金 大江新產品成長動能強

大江生醫近日在日本東京發明獎奪下三面金獎獎牌，分別為印地安娜娜(鳳梨)萃取、燃脂益生菌TCI757還有白皙果萃取，其中白皙果萃取還額外獲得特別獎的獎項，再度認證大江生醫的科研實力，大江生醫董事長林詠翔表示，全球對於保健品的需求皆有顯著增長，目前積極開發新產品，對今年營運表現樂觀看待。

大江生醫透過獨家的萃取技術，提取白皙果中的礦物元素與多酚、多醣類化合物，經高效的濃縮製程，將精華完整保留於白皙果萃取中，經細胞實驗證實可以提升肌膚對環境傷害的保護力，改善暗沉及淨白肌膚，使肌膚煥彩亮妍。 燃脂益生菌 TCI757於細胞實驗數據顯示，能顯著促進新陳代謝以及提升身體強健，適合運動健身以及訴求窈窕人群使用，能為客戶打造維持優美窈窕的保健產品；印地安娜娜萃取則為TCI嚴選台灣南投的土鳳梨特殊部位進行萃取，經分析，印第安娜娜萃取物能顯著幫助調理及賦活肌膚，由內而外達到亮妍與恢復青春的功效。

今年5月大江生醫的營運表現相較去年同期再次迎來成長，長期投入研發旨在替全球客戶打造高效能產品，專注於 CDMO 的商業模式，透過獨特的產品設計、先進的科學驗證和人體臨床試驗，確保消費者能夠從公司所設計和製造的產品中獲益，因此，大江生醫提供各國客戶從設計到製造零時差的一站式服務，在近期上海美容博覽會、上海亞洲天然及營養保健品展會中備受矚目。