亞洲最大醫藥智能倉儲中心桃園展新猷

桃園市經發局局長張誠代表張善政市長於今(21)日出席大昌華嘉(DKSH)-亞洲最大醫藥智能倉儲中心啟用典禮，大昌華嘉為總部位於瑞士的公開上市公司，於全球37個國家設有營運據點，台灣大昌華嘉於1958年成立，超過1,500位專業人員，深耕台灣醫藥產業60餘年。

大昌華嘉智能倉儲中心總樓地板面積超過1萬坪，建置自動化立體倉儲設施引領醫藥物流產業開創新頁 。

大昌華嘉專注亞洲地區市場拓展，斥資新台幣10億元以上，選擇於桃園楊梅打造「亞洲最大」醫藥智能倉儲中心，建置符合衛福部核准的藥品優良製造規範(PIC/S GMP)與藥品優良運銷規範(PIC/S GDP)的醫藥保健專屬倉儲，作為在台布局的重要物流基地，為台灣醫藥物流產業建立新的里程碑。這座亞洲最大的新倉外觀有別於傳統倉庫給人的刻板印象，獨棟的白色建築加上紅色線條，呈現出簡單俐落的現代感，總樓地板面積超過1萬坪，建置自動化立體倉儲設施，包含自動化儲存、揀選設備及物流資訊系統，內建冷凍、冷藏及空調等多温層空間，及不斷電的電源供應系統和創新空調均溫設計，嚴格控管醫藥保健產品的品質確保，滿足全品項温層需求，其智能倉儲的設計將引領醫藥物流產業開創新頁。

桃園市經發局局長張誠表示，大昌華嘉為展現企業對環境的責任，於新倉屋頂裝設太陽能光電板，1年約生產76萬度的綠色能源，可減少400公噸碳排量，整棟建築的空調使用熱泵系統進行加熱和變頻製冷系統，有效節能省電為環保盡心盡力，期待大昌華嘉為醫藥物流產業帶來示範效果，吸引更多企業於桃園共同打拼。