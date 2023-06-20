「未來醫檢臨床病理科專科診所」開幕 讓精準生醫檢測更貼近生活

「未來醫檢臨床病理科專科診所」開幕記者會、「未來健康檢測聯盟」戰略合作簽約記者會(18)日假台北福容飯店接連舉行；結合國內醫、檢、研、法、平台、技術、休憩等各產業共同攜手推動的 「未來醫檢診所」、「未來健康檢測聯盟」，期盼以「翻轉生醫檢測新思維，讓科學更貼近生活」信念，將精準醫療帶入日常生活，達到早日篩檢發現癌症，早日治癒的目標。

「未來醫檢臨床病理科專科診所」係由前長庚大學醫學院病理系教授孫建峰成立，攜手馬偕病理主治醫師陳冀寬領軍的「未來健康檢測聯盟」，透過結合大健康關聯性產業資源，將精準醫療服務帶入現代人的日常生活，打造國內健康檢測產業鏈與供應鏈，成為新型態生技產業的領航者。

「未來醫檢診所」指出，根據衛福部資料顯示，癌症時鐘再度快轉，平均每10分10秒就有一人因罹癌喪命，盼能與衛福部「陽追計畫」合作，協助篩檢陽性個案的轉診與確診，以實現「癌症篩檢早期發現、早期治療」的目標，共同守護國人的健康。

開幕記者會當天「未來醫檢診所」院長孫建峰、主治醫師陳冀寬，與信合美嘉義院長鄭浩任、華宇藥業總經理王愈善、博錸生技董事長曹汀、動聯國際副董事長陳成枝、世基生醫董事長詹富蕙、國際醫學科學研究基金會國際公共關係部部長朱云菁等台灣生醫界龍頭及重磅人士齊聚一堂，共同為台灣預防醫學邁入新里程碑做見證，共同探討將科學化的健康風險分級評估引入精準健康領域的重要性。