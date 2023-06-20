觀察「這五點」 即時察覺孩子可能遭受校園霸凌

一位高二男學生-小方(化名)，長相清秀、語調細柔，個性內向寡言，因為外型較為陰柔而時常被班上男同學言語調侃，一開始小方多沉默以對，但時間久了之後，同班的男同學卻變本加厲，時常在下課時間聚集，並出現謾罵與惡意的肢體觸碰，小方不知所措，漸漸地，一談到要上學，小方就開始肚子痛，常常請病假無法準時到校，成績一落千丈，甚至開始拒學，小方的父母很擔心，到處看醫師都找不到肚子痛的原因，最後輾轉來到東元綜合醫院精神科求助，經過張夢涵醫師長期的會談與治療下，小方的情緒症狀已逐漸獲得改善。

精神科張夢涵醫師說，會談過程中，發現長期遭受校園霸凌的小方，情緒既憂鬱低落又焦慮，合併入睡困難、食慾變差，有長期負面想法與自殺念頭，手腕上也有多處新舊雜陳的自傷刀痕。所幸，在父母的支持與理解之下，開始接受藥物治療，同時向校方合作，學校輔導室介入啟動心理輔導，在家庭、學校、及醫療系統三方共同努力之下，幫助小方穩定地往復原的目標中前進。

張夢涵醫師解釋，「霸凌」意指個人或集體，持續以言語、文字、肢體動作或其他方式，直接或間接對他人為貶抑、排擠、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善之校園學習環境，產生精神、生理上或財產上之損害，影響正常學習活動之進行。現今，網路資訊發達，網路與社交媒體的霸凌，也造成很大程度的影響。

其中一部份的「霸凌受害者」，長期累積的身心壓力，最終甚至導致他反成為「暴力或報復行為的加害人」，如同最近熱門的韓劇「黑暗榮耀」，以及國外時不時出現的校園大規模槍擊案，是如此的令人痛心且哀傷。

根據統計，歐美各國甚至台灣，校園霸凌(霸凌相關的加害人或受害者)其盛行率甚至有高達20-30%，關於被霸凌者的特質，據國外研究顯示，可能傾向於認知能力較落後者、衝動控制困難者、社交技巧不好、外貌、身材或興趣跟大家不同者；但也有許多被霸凌者其實並沒有任何原因。

長期遭受霸凌者，會對身心健康帶來嚴重的影響，例如：容易罹患憂鬱症、焦慮症、創傷後壓力症候群、睡眠障礙社交困難或社交退縮、低自尊等，若未能及時處理，時常會導致無法繼續就學、無法建立穩定人際關係、甚至自傷自殺的行為。

面對校園霸凌，最重要的是預防加上及早辨識、積極處理，創造風氣及管道，鼓勵孩子揭發，師生一同公開討論霸凌事件與解決方法，以警惕霸凌是不可被接受的行為。當師

長發現孩子有以下狀況，建議提高警覺：

1. 近期情緒或行為有明顯改變

2. 時常受傷或衣物受損遺失

3. 抗拒上學

4. 時常遲到或晚歸

5. 有來路不明的金錢物品等。

建議家長與老師建立良好的溝通管道，以便早期覺察霸凌事件，倘若孩子遭受霸凌事件而有憂鬱或焦慮的症狀，可以尋求精神科/身心科醫師的評估與治療。藥物治療可及早改善孩子的情緒與睡眠狀況；而心理諮商則能協助孩子辨識內在情緒，處理憤怒、自責、焦慮、哀傷或羞愧等多重情緒，進而增進情緒調節能力及人際因應技巧，修復內在的創傷。完善通報網絡，避免孩子成為校園霸凌的受害者與加害者，關心並適時接住孩子，共同防堵校園霸凌。

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