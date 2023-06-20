聽寶助聽中心提供專屬服務流程 助聽損者做出最佳選擇

聽寶助聽中心的聽力師王鈺捷指出，在選購助聽器的過程中，很多人都會面臨一個困擾：助聽器到底對他們是否真的有所幫助？為了解決這個問題，聽寶助聽中心提供了個人化的《專屬服務流程》。這個流程包含專業的助聽器效益驗證，希望為助聽器使用者提供更全面的評估和支持。

在選購助聽器的過程中，僅僅依據個人的聽覺感受是不足夠的，聽力師和選配師在這過程中扮演著非常重要的角色。一家專業的助聽器公司能否提供精確的「效益驗證」，評估試戴的助聽器對使用者實際的幫助程度，是在購買助聽器之前必須特別留意的關鍵環節。

在助聽器效益驗證中，「真耳測試 (Real-Ear Measurement)」被視為黃金標準，用於確認助聽器的音量是否符合使用者的需求。然而，聽力師王鈺捷指出，雖然真耳測試非常重要，但它較難直接讓使用者感受到助聽器在”溝通”方面的實際幫助。

為了更全面地評估助聽器對溝通的改善程度，聽寶助聽中心在選配流程中引入了「聲場測試 (Sound Field Test)」。透過聲場測試，使用者可以在聲場環境中測試助聽器的效果。這有助於確認助聽器是否能夠帶給使用者更清晰、更自然的聽覺體驗，並確認其對溝通的實際幫助程度。

真耳加上聲場測試過程約20分鐘，可以幫助了解戴上助聽器以後真的聽得到了嗎？以及戴上助聽器以後能聽得多清楚？圖／業者提供

透過真耳測試與聲場測試的結合，聽寶能更準確與直觀地評估助聽器效益，確保使用者真正選配合適的助聽器，提供溝通能力並改善生活品質。

正確地選擇並佩戴助聽器，對聽損者而言，是至關重要決定，但是，選擇的過程並不容易。每個人的聽力狀況和需求都不盡相同，因此，選配助聽器的過程更需要專業的評估。聽寶提供量身定製的聲場測試流程，根據不同聽力損失程度及聆聽需求的用戶評估助聽器效益，並確保助聽器能提供使用者真正需要的幫助與支援。

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